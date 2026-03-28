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आज फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, 6 जिलों में होगी झमाझम बारिश; ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

Mar 28, 2026 06:36 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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रांची समेत झारखंड के करीब दर्जनभर जिलों में शुक्रवार को मौसम ने करवट ली। दोपहर बाद से आसमान में बादल छाना शुरू हुआ और शाम होते-होते आधा दर्जन से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

आज फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, 6 जिलों में होगी झमाझम बारिश; ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

Jharkhand Weather: रांची समेत झारखंड के करीब दर्जनभर जिलों में शुक्रवार को मौसम ने करवट ली। दोपहर बाद से आसमान में बादल छाना शुरू हुआ और शाम होते-होते आधा दर्जन से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

रांची समेत रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा और खूंटी में आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं सिमडेगा और गुमला में हल्की बूंदाबांदी हुई। उधर, पलामू के कुछ हिस्सों व लातेहार में भी कुछ देर आंधी चली। इस बीच, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य में आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना है। मौसम केंद्र ने राज्य में दो अप्रैल तक गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है।

इन जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में रांची समेत चतरा, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़,पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसांवा में गरज के साथ बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार, कुछ जिलों में आंधी-बारिश और कहीं-कहीं वज्रपात होने का यलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

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70 किमी की रफ्तार से चली हवाएं

इस बीच, शुक्रवार शाम रांची में जमकर बारिश हुई। रांची में 60 से 70 किमी की रफ्तार से आंधी चली। ते आंधी के कारण कई जगह पेड़ों की टहनियां टूट कर गिर गई। इससे सड़क पर पैदल चल रहे सड़कों पर तेजी से सुरक्षित आश्रय को ढूढते नजर आए।

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क्यों हो रहा मौसम में बदलाव

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और बांगलादेश के उपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। जबकि बिहार से लेकर एक निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल के उपर कायम सिस्टम से होकर मणिपुर तक कायम है। इससे मौसम बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गयी है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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