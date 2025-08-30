open meat selling is restricted in ranchi रांची प्रशासन का बड़ा फैसला, अब खुले में मांस बेचने वालों पर होगा ऐक्शन, Jharkhand Hindi News - Hindustan
रांची प्रशासन का बड़ा फैसला, अब खुले में मांस बेचने वालों पर होगा ऐक्शन

रांची में प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर की गयी कार्रवाई के मामले पर हाईकोर्ट में 12 सितंबर को विस्तृत सुनवाई होगी। इस मामले में शुक्रवार को डीजीपी की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया। 

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 30 Aug 2025 06:34 AM
रांची में प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर की गयी कार्रवाई के मामले पर हाईकोर्ट में 12 सितंबर को विस्तृत सुनवाई होगी। शुक्रवार को डीजीपी की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि प्रतिबंधित और खुले में मांस की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आंशिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 12 सितंबर को विस्तृत सुनवाई करने की बात कही।

हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य के डीजीपी को खुद शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में प्रार्थी श्यामानंद पांडेय ने जनहित याचिका दायर की है।

प्रार्थी ने कहा- धड़ल्ले से बाजार में प्रतिबंधित मांस की बिक्री

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में रांची एसएसपी ने शपथ पत्र दाखिल किया था। एसएसपी ने प्रतिबंधित मांस के ट्रांसपोर्टेशन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है। राजधानी के डोरंडा, लोअर बाजार आदि इलाकों में प्रतिबंधित मांस की बिक्री होने या इसके मार्केट में होने की बात से इनकार किया है। जबकि, आज भी रांची के कुरैशी मोहल्ला, आजाद बस्ती आदि इलाकों में प्रतिबंधित मांस की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

चिकन और मटन दुकान में काले शीशे का उपयोग नहीं

प्रार्थी की ओर से यह भी बताया गया कि कोर्ट के आदेश का पालन चिकन और मीट दुकान संचालक नहीं कर रहे हैं। ये विक्रेता काले शीशे का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कटे हुए मांस को कपड़े से नहीं ढक रहे हैं। पूर्व में जब कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया था तो कुछ दिनों तक मीट विक्रेता काले शीशे लगा रहे थे और काटे मांस को कपड़े से ढंक रहे थे। लेकिन, अब मीट शॉप विक्रेता खुले में मांस और चिकन का प्रदर्शन कर रहे हैं।