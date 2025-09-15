कितने बच गए? बस 3...; नक्सल आतंक पर झारखंड से बड़ी खुशखबरी

दशकों तक नक्सली हिंसा का शिकार रहे झारखंड से बड़ी खुशखबरी है। आदिवासी बहुल राज्य में अब 'लाल आतंक' अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सोमवार को 3 बड़े नक्सलवादियों के मारे जाने के बाद अब राज्य में महज 3 ही खूंखार बच गए हैं।

दशकों तक नक्सली हिंसा का शिकार रहे झारखंड से बड़ी खुशखबरी है। आदिवासी बहुल राज्य में अब 'लाल आतंक' अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सोमवार को 3 बड़े नक्सलवादियों के मारे जाने के बाद अब राज्य में महज 3 ही खूंखार बच गए हैं। हजारीबाग में ऑपरेशन के बाद झारखंड के आईजी ऑपरेशंस माइकलराज एस ने कहा कि सारंडा को छोड़कर राज्य के सभी इलाके नक्सल मुक्त हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।

झारखंड के हजारीबाग जिले में सोमवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए, जिनमें से एक पर एक करोड़ रुपये का इनाम था। गोरहर थाना क्षेत्र के पंतित्री जंगल में सुबह करीब 6 बजे प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सहदेव सोरेन के दस्ते और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। माइकल राज एस ने बताया, ‘तलाशी अभियान के दौरान एक करोड़ रुपये के इनामी माओवादी सहदेव सोरेन और दो अन्य माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं।’

उन्होंने बताया कि सहदेव उर्फ ​​प्रवेश प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य था। उन्होंने बताया कि अभियान में मारे गए दो अन्य लोगों की पहचान रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ ​​चंचल और बीरसेन गंझू के रूप में हुई है। आईजी (ऑपरेशन) ने कहा, ‘रघुनाथ संगठन का विशेष क्षेत्र समिति सदस्य था और उस पर 25 लाख रुपये का इनाम था, जबकि गंझू क्षेत्रीय समिति का सदस्य था और उस पर 10 लाख रुपये का इनाम था।’

नक्सल मुक्त हो गया झुमरा-लुगु का पहाड़ आईजी माइकलराज एस ने कहा, ‘इस मुठभेड़ के बाद बोकारो के झुमरा, लुगु पहाड़ और गिरिडीह के पारसनाथ में कोई भी नक्सली बचा नहीं है। अब इस क्षेत्र में कोई भी नक्सली नहीं है। हम इन क्षेत्रों को नक्सल मुक्त कह सकते हैं। इस टीम के 15 नक्सली अलग-अलग एनकाउंटर में मारे गए और कई ने सरेंडर किया। इस साल दूसरा सीसी मेंबर मारा गया है।’