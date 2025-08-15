On the first morning of independence everyone had tiranga in their hands आजादी की पहली सुबह हर हाथ में था तिरंगा, कैसे था 15 अगस्त 1947 का वो दिन, Jharkhand Hindi News - Hindustan
आजादी की पहली सुबह हर हाथ में था तिरंगा, कैसे था 15 अगस्त 1947 का वो दिन

धनबाद के लक्ष्मण प्रसाद आजादी की पहली सुबह को याद करते हुए बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 की सुबह हर हाथ में तिरंगा था। प्रसाद का परिवार आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ था। आजादी के समय वो महज 13 साल के थे।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, धनबादFri, 15 Aug 2025 10:51 AM
15 अगस्त 1947 की वह सुबह बहुत ही खास थी। हर गली में जय हिंद के नारे गूंज रहे थे। हर हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। उस वक्त महज 13 साल के रहे लक्ष्मण प्रसाद ने कहा कि आजादी की खशी हर ओर दिख रही थी। लोगों को इस बात का सुकुन था कि अंग्रेजों की गुलामी से अब आजादी मिल गई। आजादी की वह पहली सुबह आज भी इनके जेहन में है। उस दिन की खुशी आजतक महसूस कर रहे हैं।

आजाद हिंद फौज से जुड़ा था परिवार

शहर के पॉलीटेक्निक रोड में रहने वाले 90 वर्षीय लक्ष्मण प्रसाद का परिवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ था। लक्ष्मण प्रसाद बताते हैं कि उनके दादा 1902 में बर्मा गए थे। सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज का गठन किया तो बर्मा में उनका ऑफिस मेरे दादा के मेमयो शहर स्थित घर पर था। सुभाष चंद्र बोस जब बर्मा आते थे तब वहीं पर बैठक किया करते थे। मेरे दादा भी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े हुए थे। आठ जून 1943 को बर्मा में छिड़े युद्ध के बाद वे लोग भागकर भारत आ गए। वह समुद्र के रास्ते आसाम पहुंचे और फिर वहां से अपने बिहार के बक्सर स्थित गांव कोरानसराय पहुंचे। देश जब आजाद हुआ तब लक्ष्मण प्रसाद बक्सर में ही रहते थे। वहां से निलकर वह धनबाद पहुंचे।

78 वर्षों में बहुत बदल गया अपना देश

लक्ष्मण प्रसाद ने कहा कि आजादी के बाद से अपना देश बहुत बदल गया। देश और शहर का विकास हो गया। सिंदरी में एफसीआई में काम की शुरुआत करने वाले वहां से काम छोड़कर बीसीसीएल में योगदान दिया। बीसीसीएल से बतौर डिप्टी मैनेजर काम किया। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों बाद भी वह बर्मा में बिताए हुए दिन और देश की आजादी को याद करके अलग सुकुन महसूस करते हैं।