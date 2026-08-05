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झारखंड आंदोलन पर राहुल गांधी चुप, पर उनके कहने पर आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंचे कई कांग्रेसी नेता

By Sourabh Jain
एएनआई, रांची, झारखंड
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भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बताया कि 'नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम हर संघर्षरत छात्र-छात्रा के साथ मजबूती से खड़े हैं। शिक्षा में पारदर्शिता, छात्रों के अधिकार और न्याय की इस लड़ाई में NSUI हमेशा छात्रों की आवाज बनकर उनके साथ खड़ी रहेगी।'

झारखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित धांधलियों और पेपर लीक के विरोध में छात्रों का आंदोलन व धरना-प्रदर्शन जारी है। इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूं तो अबतक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और चुप्पी साध रखी है। जिसके चलते वे लगातार छात्र नेताओं और भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों के निशाने पर बने हुए हैं। उनका कहना है कि राज्य में कांग्रेस और झामुमो (JMM) की गठबंधन सरकार है, इसी वजह से राहुल चुप हैं।

हालांकि बुधवार को पार्टी ने एक बड़ा दावा करते हुए बताया कि राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस के युवा नेताओं का एक दल रांची में आंदोलनरत छात्र-छात्राओं के बीच पहुंचा और उन्हें अपना समर्थन दिया। इस बात की जानकारी छात्रों से मिलने पहुंचे कांग्रेस महासचिव हरि ने दी। उनके अलावा NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और कांग्रेस विधायक व राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने भी जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचकर विरोध कर रहे छात्रों से मुलाकात की।

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कांग्रेस नेता बोले- राहुल गांधी के कहने पर हम यहां आए

इस मुलाकात की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव हरि ने कहा कि 'राज्य सरकार इस विरोध-प्रदर्शन को लेकर गंभीर है। इसका प्रमाण यह है कि राहुल गांधी और उदय भानु चिब (युवक कांग्रेस अध्यक्ष) के निर्देशों के बाद हम और हमारे जैसे छात्र लगातार इन विरोध करने वाले युवाओं के बीच रहे हैं और उन्हें नैतिक समर्थन दे रहे हैं। देश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमारा नैतिक समर्थन हर उस छात्र आंदोलन को है, जो शिक्षा में सुधार की वकालत कर रहा है।'

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हरि बोले- राहुल गांधी देश में शिक्षा को चर्चा के केंद्र में लाए

कांग्रेस महासचिव हरि ने आगे कहा, 'आदरणीय राहुल गांधीजी ने अपने बल और अपने परिश्रम पर देश में विमर्श के केंद्र में शिक्षा के सुधार को तो लाकर खड़ा कर दिया, इससे किसी को कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। राहुल गांधीजी की देन है, जो उन्होंने 16 तारीख से कोटा से अभियान शुरू किया। उसके बाद देश की हर सरकार फिर चाहे वह हमारी हो, हमारे घटक दलों की हो या फिर भाजपा की हो, सबके विमर्श के केंद्र में शिक्षा है। राहुल जी ने शिक्षा पर जोर दिया है और ये उसी का असर है।'

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NSUI के अध्यक्ष बोले- छात्रों को हर संभव मदद का भरोसा दिया

उधर इस बारे में जानकारी देते हुए NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘रांची, झारखंड में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र-छात्राओं से मुलाकात कर उनसे संवाद किया और उन्हें हरसंभव सहयोग एवं न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मैं आज कांग्रेस-NSUI के प्रतिनिधिमंडल के साथ छात्रों की मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सार्थक समाधान की दिशा में चर्चा करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि छात्रों की मांगों पर सकारात्मक और न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाएगा।’

‘हम हर संघर्षरत छात्र-छात्रा के साथ खड़े’

आगे उन्होंने लिखा, 'नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम हर संघर्षरत छात्र-छात्रा के साथ मजबूती से खड़े हैं। शिक्षा में पारदर्शिता, छात्रों के अधिकार और न्याय की इस लड़ाई में NSUI हमेशा छात्रों की आवाज बनकर उनके साथ खड़ी रहेगी।'

उधर झारखंड युवा कांग्रेस ने इस बारे में ‘एक्स’ पर बताते हुए लिखा, 'आज भारतीय युवा कांग्रेस के डेलिगेशन ने रांची पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना। हम छात्रों की इस लड़ाई में उनके साथ है और उनकी जायज मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। यही #ChhatronKiGoonj का असली उद्देश्य है।'

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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