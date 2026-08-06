JPSC गड़बड़ी पर ऐक्शन, अब OMR शीट की FSL जांच कराएगी CID
झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी ने ऐक्शन लिया है। अब परीक्षा की ओएमआर शीट की एफएसएल जांच करवाई जाएगी।
झारखंड लोक सेवा आयोग (JP) में कथित अनियमितता के मामले में सीआईडी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट और उनके पास से मिली कार्बन ओएमआर शीट की एफएसएल जांच कराएगी। वहीं सीआईडी ने रिमांड के दौरान केस के मास्टरमाइंड के रूप में चिह्नित अभय कुमार तिवारी, टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह और मो उस्मान से पूछताछ की। जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों से वसूली करने वाले सिंडिकेट के संबंध में अभय से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ओएमआर शीट में गड़बड़ी के मॉड्स पर मो उस्मान से विस्तृत जानकारी ली गई। बता दें कि सीआईडी ने सभी सफल अभ्यर्थियों से ओएमआर कार्बन शीट की मांग भी की थी। पांच अगस्त शाम पांच बजे तक सीआईडी ने इसके लिए डेडलाइन तय की थी।
1700 विद्यार्थियों ने सौंपी है ओएमआर शीट
सीआईडी सूत्रों के मुताबिक 2204 पीटी पास उम्मीदवारों में तकरीबन 1700 अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट सौंपी है। सीआईडी को उम्मीद है कि बाकी छात्र भी व्हाट्सऐप पर ओएमआर शीट भेजेंगे। वैसे छात्र, जिन्होंने कार्बन शीट जमा नहीं की है, सभी का स्पष्टीकरण भी सीआईडी लेगी।
आंदोलन के समर्थन में आए पूर्व डीजीपी राजीव
छात्रों के आंदोलन में झारखंड के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार भी बुधवार को पहुंचे। उन्होंने खुलकर छात्रों का समर्थन किया। रिटायर्ड अफसरों से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। वहीं, लेखिका रेणुका तिवारी और रांची सिटीजन फोरम के छात्र भी आंदोलन में शामिल हुए। वहीं, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री प्रो केबी प्रसाद बोले, युवा के जागने पर देश का भाग्य बदलता है।
एबीवीपी ने जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती में अनियमितता पर निकाला मार्च
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र मार्च निकाला। डीएसपीएमयू परिसर से मार्च अलबर्ट एक्का चौक पहुंचा। यहां पर पुतला दहन करते हुए प्रदर्शन किया गया। मार्च के दौरान विद्यार्थियों ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग करते हुए नारेबाजी की। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पदों के आवंटन, ओएमआर शीट में हेरफेर, पैसे और पैरवी के आधार पर नियुक्तियों सहित कई गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।
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