16 साल से अधिक उम्र जमानत खारिज का आधार नहीं, ऐसा क्यों बोला झारखंड हाईकोर्ट, बताई वजह
झारखंड हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि अपराध की गंभीरता या नाबालिग की उम्र 16 साल से अधिक होना अपने आप में जमानत खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। जमानत देने से इनकार करने के लिए कानून में निर्धारित ठोस कारणों का होना जरूरी है।
झारखंड हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि अपराध की गंभीरता या नाबालिग की उम्र 16 साल से अधिक होना अपने आप में जमानत खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। जमानत देने से इनकार करने के लिए कानून में निर्धारित ठोस कारणों का होना जरूरी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने गिरिडीह के 17 साल के नाबालिग को जमानत देते हुए किशोर न्याय बोर्ड और चिल्ड्रेन कोर्ट के जमानत खारिज करने संबंधी आदेशों को निरस्त कर दिया। नाबालिग 17 फरवरी से ऑब्जर्वेशन होम में निरुद्ध था। वह 12वीं कक्षा का छात्र है। आइए जानते हैं कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा है।
6 अप्रैल को खारिज कर दी थी याचिका
इस मामले में नाबालिग के पिता की ओर से अधिवक्ता रंजन सिंह और संतोष कुमार ने पक्ष रखा। मामले में गिरिडीह नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नाबालिग पर पीड़ितों की तस्वीरों को एडिट कर उन्हें धमकी देने का आरोप था। गिरिडीह किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी ने छह अप्रैल को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (चिल्ड्रेन कोर्ट), गिरिडीह ने भी छह जून को क्रिमिनल अपील खारिज करते हुए बोर्ड के आदेश को बरकरार रखा था। इसके खिलाफ नाबालिग के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के आदेश निरस्त करते हुए पिता के निजी मुचलके और दो रिश्तेदारों के जमानतदार पर नाबालिग को जमानत देने का निर्देश दिया। इसके साथ चार शर्तें भी लगायीं।
तीन आधारों पर ही रोकी जा सकती है जमानत
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सामाजिक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। इसमें नाबालिग के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी। अदालत ने यह भी पाया कि मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा-12 के तहत नाबालिग को जमानत देना सामान्य नियम है। जमानत से इनकार केवल तीन परिस्थितियों में किया जा सकता है। इनमें नाबालिग का किसी ज्ञात अपराधी की संगति में जाने की आशंका, उसका नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ना अथवा उसकी रिहाई से न्याय का उद्देश्य विफल होने की आशंका शामिल है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन आशंकाओं के समर्थन में ठोस आधार होना चाहिए। केवल अपराध की गंभीरता या निराधार आशंकाओं के आधार पर जमानत खारिज करना कानून की मंशा के विपरीत है।
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