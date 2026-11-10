सावधान! झारखंड में बढ़ेगा ठंड का प्रकोप, गिरेगा पारा; मौसम विभाग का ताजा अपडेट
जमशेदपुर में भी ठंड का असर बढ़ने लगा है। रात का तापमान गिरकर 20 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इसके बावजूद बेघर और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए बनाए गए शेल्टर होम की तैयारियां अधूरी हैं।
रांची समेत पूरे झारखंड में 13 नवंबर से न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। उसके बाद प्रदेश में ठंड का प्रकोप और बढ़ जाएगा। हालांकि, इससे पहले अगले दो दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की हल्की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान राज्यभर में अधिकतम तापमान में किसी भी तरह के बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। सोमवार के मौसम की बात करें तो सुबह के समय हल्के कोहरे के बाद दिनभर आसमान पूरी तरह साफ रहा।
सोमवार को जारी अलग-अलग जिलों के तापमान आंकड़ों के अनुसार, राज्य में न्यूनतम पारा लातेहार में सबसे कम 12.1 डिग्री दर्ज किया गया। रांची में 15.0 डिग्री, खूंटी में 12.3, लोहरदगा में 12.7, गुमला में 12.8, प. सिंहभूम में 13.1, सिमडेगा में 13.9, हजारीबाग में 14.2, पूर्वी सिंहभूम में 16.0, सरायकेला में 16.1, बोकारो में 16.7, देवघर में 17.8 और दुमका में 18.3 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं अधिकतम तापमान प. सिंहभूम में सर्वाधिक 31.0 डिग्री, रांची में 27.0 डिग्री, दुमका में 30.9, सिमडेगा व पूर्वी सिंहभूम में 29.9, बोकारो में 29.3, सरायकेला में 29.2, खूंटी में 28.2, गुमला में 27.5 दर्ज हुआ।
वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर में ठंड का असर बढ़ने लगा है। रात का तापमान गिरकर 20 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इसके बावजूद बेघर और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए बनाए गए शेल्टर होम की तैयारियां अधूरी हैं। जेएनएसी और मानगो नगर निगम क्षेत्र में कुल आठ शेल्टर होम संचालित हैं, लेकिन इनमें कंबल, गद्दे समेत अन्य जरूरी सुविधाओं का इंतजाम नहीं है। कई शेल्टर होम के भवन भी जर्जर हैं।
हिंदुस्तान की टीम ने सोमवार रात शहर के चार शेल्टर होम की पड़ताल की। इस दौरान मानगो की कुमरुम बस्ती में बना 50 बेड का शेल्टर होम बंद मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि भवन की जर्जर स्थिति के कारण इसे बंद कर दिया गया है। वहीं, मानगो बस स्टैंड के पास, किशोरीनगर और छायानगर स्थित शेल्टर होम में भी सुविधाओं की कमी दिखी। छायानगर शेल्टर होम की छत से पानी टपकने के कारण लगाया गया तिरपाल।
किशोरीनगर: पतली चादर ओढ़ रात काट रहीं महिलाएं
किशोरीनगर में बना 16 बेड का शेल्टर होम सिर्फ महिलाओं के लिए है। यहां सुविधाओं का अभाव है। ठंड के बीच महिलाएं पतली चादर ओढ़कर सोती नजर आईं। पूछने पर उन्होंने बताया कि अब तक कंबल नहीं मिला है। बेड की स्थिति भी ठीक नहीं है। गद्दों पर चादर नहीं बिछी थी और कई बेड पर मच्छरदानी की भी व्यवस्था नहीं थी। वर्ष 2022 में 9.76 लाख से शेल्टर होम की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भवन की स्थिति जर्जर है। बारिश में छत से पानी टपकता है।
अपर नगर आयुक्त जीतेंद्र कुमार यादव ने कहा, शेल्टर होम में ठंड को देखते हुए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कंबल भी जल्द ही दिए जाएंगे। ठंड के मौसम में काफी संख्या में लोग आश्रय गृहों में आते हैं। इसे देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। ठंड में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।
छायानगर: आरओ खराब मच्छरदानी भी नहीं मिली
छायानगर में बना 16 बेड का शेल्टर होम सिर्फ पुरुषों के लिए है। यहां लगा आरओ कई महीनों से खराब है। बेड पर चादर नहीं है। मच्छरदानी नहीं होने से परेशानी हो रही है।
बस स्टैंड: शेल्टर होम में गंदगी, शौचालय भी जर्जर
मानगो बस स्टैंड के पास बना 50 बेड का शेल्टर होम भी दयनीय स्थिति में है। यहां शौचालय जर्जर हैं और परिसर में गंदगी फैली हुई है। कई बेड पर चादर नहीं मिली। गद्दे भी गंदे नजर आए।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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