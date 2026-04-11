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झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक! बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला

Apr 11, 2026 01:31 pm ISTMohammad Azam पीटीआई, सरायकेला
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झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड के सापारुम गांव में एक जंगली हाथी अचानक गांव में घुस कर एक व्यक्ति को मार डाला। गांव में अचानक एक हाथी घुसा और बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला।

झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक! बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड के सापारुम गांव में एक जंगली हाथी अचानक गांव में घुस कर एक व्यक्ति को मार डाला। गांव में अचानक एक हाथी घुस गया, लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हाथी ने हमला कर दिया। इस दौरान गांव के रहने वाले राधा तंतुबाई (55) उसकी चपेट में आ गए। घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास के लोग कुछ कर भी नहीं पाए। हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में चीख-पुकार मच गई। गांव के लोग भी सदमे में हैं। हर कोई इस दर्दनाक घटना से सहमा हुआ है।

घटना के बाद सापारुम गांव और आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में जंगली हाथियों का आना लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग खेत जाने से भी डर रहे हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

ग्रामीणों ने लगाया आरोप

ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हाथियों के बढ़ते खतरे को लेकर पहले से कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया। खबर लिखे जाने तक वन विभाग की टीम भी मौके पर नहीं पहुंची थी, जिससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि हाथियों के आतंक को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही निगरानी बढ़ाने और समय पर चेतावनी देने की व्यवस्था की जाए, ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हों।

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कुछ महीने में कई घटनाएं

बता दें कि पिछले कुछ महीनों से झारखंड के अलग-अलग जिलों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। इस दौरान ये जंगली हाथी दर्जनों लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हाथियों के हमलों के बाद प्रशासन ग्रामीणों को घरों से बाहर ना निकलने की अपील करते हैं।

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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