झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक! बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड के सापारुम गांव में एक जंगली हाथी अचानक गांव में घुस कर एक व्यक्ति को मार डाला। गांव में अचानक एक हाथी घुसा और बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला।
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड के सापारुम गांव में एक जंगली हाथी अचानक गांव में घुस कर एक व्यक्ति को मार डाला। गांव में अचानक एक हाथी घुस गया, लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हाथी ने हमला कर दिया। इस दौरान गांव के रहने वाले राधा तंतुबाई (55) उसकी चपेट में आ गए। घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास के लोग कुछ कर भी नहीं पाए। हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में चीख-पुकार मच गई। गांव के लोग भी सदमे में हैं। हर कोई इस दर्दनाक घटना से सहमा हुआ है।
घटना के बाद सापारुम गांव और आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में जंगली हाथियों का आना लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग खेत जाने से भी डर रहे हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
ग्रामीणों ने लगाया आरोप
ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हाथियों के बढ़ते खतरे को लेकर पहले से कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया। खबर लिखे जाने तक वन विभाग की टीम भी मौके पर नहीं पहुंची थी, जिससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि हाथियों के आतंक को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही निगरानी बढ़ाने और समय पर चेतावनी देने की व्यवस्था की जाए, ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हों।
कुछ महीने में कई घटनाएं
बता दें कि पिछले कुछ महीनों से झारखंड के अलग-अलग जिलों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। इस दौरान ये जंगली हाथी दर्जनों लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हाथियों के हमलों के बाद प्रशासन ग्रामीणों को घरों से बाहर ना निकलने की अपील करते हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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