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धनबाद में खौफनाक वारदात, बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या; झाड़ियों में मिला शव

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड के धनबाद में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां झाड़ियों में एक बुजुर्ग का शव बरामद किया गया है। बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या की गई थी।

धनबाद में खौफनाक वारदात, बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या; झाड़ियों में मिला शव

झारखंड के धनबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के महुदा थाना क्षेत्र के डीएवी पब्लिक स्कूल महुदा से कुलटांड़ बस्ती जाने वाले मार्ग पर शनिवार को सड़क किनारे झाड़ियों के बीच एक बुजुर्ग का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक का गला आधा रेता हुआ था, जिससे प्रथमदृष्टया मामला जघन्य हत्या का प्रतीत हो रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर महुदा थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

झाड़ियों में मिला शव

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान तारगा पंचायत के भुरूंगिया बस्ती निवासी हलीम शेख (63 साल) के रूप में हुई है। वे महुदा बाजार स्थित एक बक्सा दुकान में काम करते थे। परिजनों के अनुसार हलीम शेख दोपहर लगभग 12 बजे अपने घर से निकले थे, जिसके बाद दोपहर 3 बजे झाड़ियों में उनका शव बरामद हुआ।

थाने में जताया विरोध

घटना की सूचना मिलने पर बाघमारा डीएसपी अजित कुमार विमल भी महुदा थाना पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इधर, घटना से आक्रोशित मृतक के गांव के दर्जनों लोग महुदा थाना पहुंचे और विरोध जताने का प्रयास किया, जिन्हें थाना प्रभारी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर शांत कराया। मृतक के दामाद मोहम्मद शेख ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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सख्त कार्रवाई की मांग

हलीम शेख अपने पीछे तीन पुत्र और दो पुत्रियों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इस जघन्य हत्याकांड के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। घटना की सूचना पाकर पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो भी महुदा थाना पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले का शीघ्र खुलासा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

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क्या बोली पुलिस

इस मामले पर बात करते हुए बाघमारा के एसडीपीओ अजित कुमार विमल ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतक के मोबाइल और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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