धनबाद में खौफनाक वारदात, बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या; झाड़ियों में मिला शव
झारखंड के धनबाद में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां झाड़ियों में एक बुजुर्ग का शव बरामद किया गया है। बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या की गई थी।
झारखंड के धनबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के महुदा थाना क्षेत्र के डीएवी पब्लिक स्कूल महुदा से कुलटांड़ बस्ती जाने वाले मार्ग पर शनिवार को सड़क किनारे झाड़ियों के बीच एक बुजुर्ग का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक का गला आधा रेता हुआ था, जिससे प्रथमदृष्टया मामला जघन्य हत्या का प्रतीत हो रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर महुदा थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।
झाड़ियों में मिला शव
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान तारगा पंचायत के भुरूंगिया बस्ती निवासी हलीम शेख (63 साल) के रूप में हुई है। वे महुदा बाजार स्थित एक बक्सा दुकान में काम करते थे। परिजनों के अनुसार हलीम शेख दोपहर लगभग 12 बजे अपने घर से निकले थे, जिसके बाद दोपहर 3 बजे झाड़ियों में उनका शव बरामद हुआ।
थाने में जताया विरोध
घटना की सूचना मिलने पर बाघमारा डीएसपी अजित कुमार विमल भी महुदा थाना पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इधर, घटना से आक्रोशित मृतक के गांव के दर्जनों लोग महुदा थाना पहुंचे और विरोध जताने का प्रयास किया, जिन्हें थाना प्रभारी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर शांत कराया। मृतक के दामाद मोहम्मद शेख ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
सख्त कार्रवाई की मांग
हलीम शेख अपने पीछे तीन पुत्र और दो पुत्रियों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इस जघन्य हत्याकांड के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। घटना की सूचना पाकर पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो भी महुदा थाना पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले का शीघ्र खुलासा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
क्या बोली पुलिस
इस मामले पर बात करते हुए बाघमारा के एसडीपीओ अजित कुमार विमल ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतक के मोबाइल और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
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