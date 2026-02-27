Hindustan Hindi News
झारखंड OBC छात्रवृत्ति के नियमों में होंगे बदलाव, मंत्री चमरा लिंडा ने क्या बताया

Feb 27, 2026 06:33 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
झारखंड के पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इसके लिए नियमों को शिथिल करने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने पत्र लिखा है।

झारखंड के पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इसके लिए नियमों को शिथिल करने की प्रक्रिया चल रही है। यह जानकारी गुरुवार को विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने जेएलकेएम विधायक जयराम महतो के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में दिया।

जब विधायक जयराम महतो ने ओबीसी छात्रवृत्ति के भुगतान नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया तब मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि आठवीं कक्षा तक की छात्रवृत्ति का कोई मुद्दा नहीं है। उन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है। नौवीं से छात्रवृत्ति देने के लिए केंद्र से राशि मिलने का इंतजार किया जा रहा है। राज्य सरकार इस नियम को शिथिल कर पत्र लिख रही है। विभागीय सचिव को पीत पत्र भी लिखा गया है, जिससे राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ़ रही है, ताकि अपने मद से भुगतान कर सके। उन्होंने किसी प्रकार के ऋण देने से इनकार किया।

विधायक फंड लेकर दे दें छात्रवृत्ति : जयराम

जयराम महतो ने कहा कि राज्य के ओबीसी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। विधायक फंड से जो काम होने है, वह बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य से समझौता नहीं किया जाए। फंड से छात्रवृत्ति दी जा सकती है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
