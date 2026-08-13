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रांची के बाद अब सड़क पर उतरे जेन-अल्फा, गढ़वा में कर दिया चक्काजाम; क्या है वजह

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, गढ़वा
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जेपीएससी और जेएसएससी में हुई अनियमितता को लेकर रांची में प्रदर्शन चल रहा है। अब गढ़वा में जेन अल्फा भी सड़क पर उतर गए हैं। गढ़वा जिले के कांडी हाई स्कूल के हेड मास्टर को हटाने के विरोध में स्कूल के छात्र सड़कों पर उतर गए हैं।

गढ़वा में जेन अल्फा का प्रोटेस्ट
गढ़वा में जेन अल्फा का प्रोटेस्ट

जेपीएससी और जेएसएससी में हुई अनियमितता को लेकर रांची में प्रदर्शन चल रहा है। अब गढ़वा में जेन अल्फा भी सड़क पर उतर गए हैं। गढ़वा जिले के कांडी हाई स्कूल के हेड मास्टर को हटाने के विरोध में स्कूल के छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। इस दौरान कांडी स्कूल के पास छात्रों ने सड़क को जाम कर दिया। पूछने पर बच्चों ने बताया कि यह चक्काजाम स्कूल के हेडमास्टर को हटाने के विरोध में किया जा रहा है।

हेडमास्टर के ट्रांसफर का कर रहे विरोध

गढ़वा जिलांतर्गत कांडी प्रखंड के जमा दो हाईस्कूल के प्रभारी हेडमास्टर मलय कुमार सिंह के तबादले के विरोध में सड़क पर उतरे छात्रों का कहना है कि शिक्षक मलय का डंडई प्रखंड के जमा दो स्कूल लवाही से प्रतियोजन हुआ था। कांडी स्कूल में दो महीने पहले ही आए थे। तबादले के बाद उन्हे मूल विद्यालय भेजने का छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनके स्कूल में ज्वाइन करने के बाद शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हुआ है।

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क्या है मांग

स्कूल के अनुशासनहीनता से लेकर बाहरी हस्तक्षेप में न सिर्फ रोक लगी है बल्कि सुविधाएं भी बढ़ी हैं। स्कूल में व्यवस्था सुधारने की मांग वह लगातार पहले से कर रहे थे। अब जब उनके योगदान के बाद सुधार हुआ तो उनका तबादला कर दिया गया। स्कूल में अध्ययनरत 2000 छात्रों को पढ़ाने के लिए अलग-अलग विषयों के 17 शिक्षकों की कमी है। छात्रों का आरोप है कि हेड मास्टर पर झूठा आरोप लगाकर कार्रवाई की गई है। अब छात्र तबादला रोकने की मांग कर रहे हैं।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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