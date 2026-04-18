कुख्यात शुभम यादव को गोलियों से किया छलनी, धनबाद में घर में घुसकर मारी गोली; मौत
धनबाद के सोनारडीह ओपी क्षेत्र स्थित घर में घुसकर शुक्रवार की शाम 6.30 बजे कुख्यात शुभम यादव को अपराधियों ने कई गोलियां मारीं। गंभीर रूप से घायल शुभम को धनबाद के असर्फी अस्पताल लाया गया। यहां उसकी मौत हो गई।
धनबाद के सोनारडीह ओपी क्षेत्र स्थित घर में घुसकर शुक्रवार की शाम 6.30 बजे कुख्यात शुभम यादव को अपराधियों ने कई गोलियां मारीं। गंभीर रूप से घायल शुभम को धनबाद के असर्फी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। एक माह पूर्व ही शुभम यादव झरिया विधायक रागिनी सिंह और धनबाद मेयर संजीव सिंह की यूनियन जनता श्रमिक संघ का केंद्रीय संगठन सचिव बना था। उसकी हत्या के पीछे गैंगवार और कोयले के अवैध कारोबार की आशंका जतायी जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शुभम को सिर, कनपटी और गर्दन में गोली मारी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखे बरामद किए हैं।
बताया जा रहा है कि सोनारडीह ओपी के समीप फोरलेन सड़क किनारे स्थित अपने घर के एक कमरे में शुभम यादव (25 वर्ष) था, जबकि उसकी दादी सबिया देवी दूसरे कमरे में मौजूद थी। इसी दौरान घर का दरवाजा खुला देख दो अपराधी अंदर घुस गए और शुभम पर एक के बाद एक चार गोलियां दाग दीं। घायल शुभम को उसके छोटे भाई बीरू यादव ने असर्फी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता मंटू यादव कोलकाता में काम करते हैं। पैतृक गांव जमुई जिले के सिकंदरा में है।
शुभम यादव का नाम पहली बार नीरज तिवारी हत्याकांड में आया था
शुभम पहली बार तब चर्चा में आया था, जब कतरास के चर्चित नीरज तिवारी हत्याकांड में उसकी संलिप्तता का खुलासा हुआ। 02 सितंबर 2021 की रात कतरास की राजस्थानी धर्मशाला के पास नीरज तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि शुभम एक अन्य हत्याकांड में भी रेकी की थी। जानकारी के अनुसार शुभम की करीबी अपराधी आशीष रंजन से भी थी।
आशीष रंजन वही शख्स था, जिसकी प्रयागराज में पिछले वर्ष पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। वह जेल में बंद अमन सिंह (नीरज सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी) की हत्या का आरोपी भी था। शुभम के खिलाफ जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में भी कई मामले दर्ज होने की बात सामने आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुभम यादव लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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