धनबाद में होगा बड़ा बुलडोजर ऐक्शन? 155 घरों को प्रशासन ने भेजा नोटिस; क्या है वजह
बारामुड़ी खटाल को लेकर धनबाद में उठे राजनीतिक बवाल के बीच धनबाद अंचल कार्यालय ने बुधवार को 155 मकान और दुकानों के बाहर नोटिस चिपका दिया। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे धनबाद सीओ रामप्रवेश कुमार की मौजूदगी में घरों और दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया।
बारामुड़ी खटाल को लेकर धनबाद में उठे राजनीतिक बवाल के बीच धनबाद अंचल कार्यालय ने बुधवार को 155 मकान और दुकानों के बाहर नोटिस चिपका दिया। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे धनबाद सीओ रामप्रवेश कुमार की मौजूदगी में घरों और दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया। नोटिस में कब्जाधारियों के नाम लिखते हुए उन्हें दो-तीन नवंबर तक सीओ ऑफिस पहुंचकर अपना पक्ष रखने को कहा गया। आशंका है कि जल्द ही इस इलाके में प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है।
इस मामले पर बात करते हुए डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि बारामुड़ी में 155 लोगों को नोटिस दिया गया है। लोगों से पक्का निर्माण खुद तोड़ने को कहा गया है। अगर खुद निर्माण नहीं तोड़ते हैं तो प्रशासन बुलडोजर से तोड़कर हटाएगा। मकसद है कि इस सड़क को साफ और सुरक्षित रखना है। लोगों से अपील है कि वे मवेशियों को सड़क पर न छोड़ें।
18 एकड़ सरकारी जमीन पर है कब्जा
बुधवार की सुबह 11 बजे दल-बल के साथ सीओ ऑफिस कर्मियों के पहुंचने पर बारामुड़ी खटाल में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी की वजह से कोई विरोध नहीं कर पाया। प्रशासन की ओर से सभी घरों के बाहर नोटिस चिपकाते हुए उनसे जवाब मांगा गया है। प्रशासन ने जमीन पर कब्जा करने वाले के खिलाफ अतिक्रमणवाद खोल दिया है। खाता संख्या 222 और प्लॉट संख्या 500 में लगभग 18 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा है। दो दिन पहले जिला प्रशासन की ओर से जमीन की मापी की गई थी। मापी के बाद नोटिस देने की कार्रवाई बुधवार से शुरू की गई। बिहार पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट-1956 के तहत खटाल के 155 लोगों को यह नोटिस दिया गया है। इधर, यादव समाज के नेता बसंत यादव ने कहा कि पक्ष रखने के लिए थोड़ा समय और मिलना चाहिए। 28 अक्टूबर को नोटिस देकर दो-तीन नवंबर तक पक्ष रखने के लिए बुलाना गलत है।
वेंडिंग बेल होटल को भी नोटिस
बारामुड़ी खटाल के पीछे वेंडिंग बेल होटल को भी नोटिस दिया गया। होटल मालिक पर 47 डिसमिल सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है। होटल संचालक को भी दो नवंबर को सीओ कार्यालय में अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
खटाल से 100 बोरी से अधिक अवैध कोयला जब्त
नोटिस चिपकाने के क्रम में खटाल परिसर से 100 बोरी से अधिक अवैध कोयला जब्त किया गया। अवैध रूप से कोयले का भंडारण किया गया था। सीओ के निर्देश पर मौजूद जवानों ने अवैध कोयला जब्त किया।
एससी-एसटी-ओबीसी संयुक्त मोर्चा आगे आया
बारामुड़ी खटाल व विभिन्न खटालों को हटाने के विरोध में एससी-एसटी-ओबीसी संयुक्त मोर्चा व संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने चार नवंबर की रैली को समर्थन देने की घोषणा की। परिसदन में संयुक्त बैठक अशोक चंद्रवंशी की अध्यक्षता में हुई। संचालन नरेंद्र केसरी ने किया। वक्ताओं ने कहा कि बच्चों से बसे गरीबों को उजाड़ने से आजीविका, बच्चों की पढ़ाई व भविष्य पर संकट खड़ा होगा। उन्होंने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर न्याय संगत निर्णय लेने की मांग की।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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