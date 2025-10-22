झारखंड में घाटशिला उपचुनाव की दौड़ से बाहर हुए 3 प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने बताई वजह
झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ताल ठोंक रहे तीन उम्मीदवारों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। गड़बड़ी मिलने पर चुनाव आयोग ने इन तीनों के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया है। इस बारे में बुधवार को एक अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मालती टुडू (निर्दलीय उम्मीदवार), दुखीराम मार्डी (आपकी विकास पार्टी) और मंगल मुर्मू (राष्ट्रीय सनातन पार्टी) के नामांकन खारिज कर दिए गए। जिसके बाद अब इस उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में कुल 14 उम्मीदवार बच गए हैं, वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि गुरुवार 23 अक्टूबर है।
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए JMM (झारखंड मुक्ति मोर्चा) ने इस सीट के दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को तो वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) ने रामदास मुर्मू को प्रत्याशी घोषित किया है। इस बार इन्हीं तीनों के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है।
बाबूलाल सोरेन 2024 के विधानसभा चुनावों में रामदास सोरेन से हार गए थे जबकि जेएलकेएम के रामदास मुर्मू तीसरे स्थान पर रहे थे।
इस सीट से नामांकन दाखिल करने वाले अन्य उम्मीदवारों में बसंत कुमार टोपनो, मनोज कुमार सिंह, विक्रम किस्कू, रामकृष्ण कांति महाली, विकास हेम्ब्रम (सभी निर्दलीय) और भारत आदिवासी पार्टी के पंचानन सोरेन शामिल हैं।
बता दें कि घाटशिला (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा सीट से JMM (झारखंड मुक्ति मोर्चा) के मौजूदा विधायक और झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन होने की वजह से यह सीट खाली हुई है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस साल 15 अगस्त को दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। जिसके चलते यहां उपचुनाव की नौबत बन गई। इसके लिए यहां 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।