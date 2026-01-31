Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़no toilet for girls in 500 government schools in jharkhand
झारखंड में खुली सरकारी स्कूलों की पोल, 500 से ज्यादा में लड़कियों के लिए टॉयलेट ही नहीं

झारखंड में खुली सरकारी स्कूलों की पोल, 500 से ज्यादा में लड़कियों के लिए टॉयलेट ही नहीं

संक्षेप:

झारखंड में वर्तमान में 35, 454 सरकारी स्कूल संचालित हैं। इनमें 516 स्कूल ऐसे हैं, जहां छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहीं, 792 स्कूल ऐसे हैं, जहां छात्रों के लिए टॉयलेट नहीं है।

Jan 31, 2026 08:49 am IST Mohammad Azam
झारखंड में वर्तमान में 35, 454 सरकारी स्कूल संचालित हैं। इनमें 516 स्कूल ऐसे हैं, जहां छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहीं, 792 स्कूल ऐसे हैं, जहां छात्रों के लिए शौचालय नहीं है। इतना ही नहीं, 495 स्कूल ऐसे हैं, जहां पेयजल की सुविधा भी नहीं है। राज्य सरकार ने आठ मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले इन स्कूलों में शौचालय और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

दिसंबर में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्राओं के लिए शौचालय सुविधाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने आठ मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक शौचालय का निर्माण पूरा करा लेने को कहा है। इसे स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गंभीरता से लिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य निदेशक शशि रंजन ने इस बाबत सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में छात्राओं के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय की कमी है या फिर अच्छी हालत में नहीं है।

इससे छात्राओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और स्कूलों में लगातार नहीं आने की समस्या सामने आती है। शौचालय नहीं होने से छात्राएं स्कूल में अनुपस्थित रहती हैं और उनका ड्रॉपआउट भी देखा जाता है। झारखंड के कई स्कूलों में अब भी छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है या फिर वह उपयोग के लायक नहीं है। ऐसे में संबंधित सभी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय, छात्रों के लिए शौचालय और पेयजल की सुविधा जल्द बहाल की जाए।

Jharkhand News
