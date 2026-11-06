भाइयों की खरीदी गई जमीन में बहन का हिस्सा नहीं: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने संपत्ति बंटवारे से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि दो भाइयों की ओर से संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में उनकी बहन का हिस्सा नहीं बनेगा। वहीं, मां की अपनी अर्जित संपत्ति में बेटे और बेटी सभी बराबर के हिस्सेदार होंगे।
झारखंड हाईकोर्ट ने संपत्ति बंटवारे से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि दो भाइयों की ओर से संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में उनकी बहन का हिस्सा नहीं बनेगा। वहीं, मां की अपनी अर्जित संपत्ति में बेटे और बेटी सभी बराबर के हिस्सेदार होंगे। अदालत ने कहा कि किसी महिला की संपत्ति में कानूनी अधिकार केवल मौखिक सहमति के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए वैध निबंधित दस्तावेज जरूरी हैं।
जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने बोकारो के गंगाधर राजवार की ओर से दाखिल प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले में आंशिक संशोधन किया। अदालत ने भाइयों की ओर से संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में दोनों को आधा-आधा हिस्सा देने का आदेश दिया। वहीं, उनकी मां भीखनी देवी की संपत्ति में तीनों भाई-बहन का एक-एक तिहाई हिस्सा बरकरार रखा।
क्या था मामला
मामला बोकारो के भोजूडीह गांव की जमीन के बंटवारे से जुड़ा है। गंगाधर राजवार ने अपने भाई राम प्रसाद राजवार के खिलाफ वर्ष 2020 में सिविल कोर्ट में संपत्ति बंटवारे का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन और मां भीखनी देवी की संपत्ति में आधा हिस्सा देने की मांग की थी। निचली अदालत ने दोनों भाइयों और बहन गीता देवी को संपत्ति में एक-एक तिहाई हिस्सेदार मानते हुए प्रारंभिक डिक्री पारित की थी। इस फैसले को गंगाधर राजवार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
बहन का हिस्सा छोड़ने का कोई निबंधित दस्तावेज नहीं
हाईकोर्ट ने पाया कि मां भीखनी देवी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पर दोनों बेटों और बेटी गीता देवी का समान अधिकार बनता है। सुनवाई के दौरान भाइयों की ओर से दावा किया गया कि बहन ने मौखिक रूप से अपने हिस्से का अधिकार छोड़ दिया था। हालांकि, इस दावे के समर्थन में कोई निबंधित दस्तावेज पेश नहीं किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संपत्ति में अपना अधिकार छोड़ना भी हस्तांतरण की श्रेणी में आता है। इसके लिए कानून के अनुसार वैध निबंधित दस्तावेज जरूरी है। केवल मौखिक सहमति या बयान के आधार पर किसी का संपत्ति में कानूनी हिस्सा समाप्त नहीं किया जा सकता।
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