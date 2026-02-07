Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़No rain expected in Jharkhand, temperatures expected to drop by 2-3 degrees over the next two days
झारखंड में बारिश के आसार नहीं, अगले दो दिन 2-3 डिग्री गिरेगा पारा; 9 फरवरी से फिर छाएंगे बादल

संक्षेप:

हालांकि पिछले एक महीने से लगातार पश्चिमी विक्षोभ देश के पश्चिमोत्तर भाग से होते हुए झारखंड की ओर आ रहे हैं। लेकिन पहाड़ों पर बर्फवारी और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बारिश के बाद यह झारखंड आने से पहले ही कमजोर पड़ जाते हैं।

Feb 07, 2026 07:41 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में लगातार मौसम बदलाव होने के बावजूद आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि पिछले एक महीने से लगातार पश्चिमी विक्षोभ देश के पश्चिमोत्तर भाग से होते हुए झारखंड की ओर आ रहे हैं। लेकिन पहाड़ों पर बर्फवारी और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बारिश के बाद यह झारखंड आने से पहले ही कमजोर पड़ जाते हैं।

अगले दो दिन में गिर सकता 2-3 डिग्री तापमान

मौसम विभाग के अनुसार आनेवाले एक सप्ताह के दौरान भी मौसम बदलाव होगा और नए विक्षोभ के कारण आंशिक बादल भी छाएंगे। लेकिन इसका प्रभाव भी सीमित होगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी। यह दो से तीन डिग्री तक नीचे गिर सकता है। इससे रात के दौरान अभी कायम रह सकती है।

बीते 24 घंटे में गिरा 3-4 डिग्री पारा

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में कमी आयी। न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं अगले दो दिनों के दौरान इसमें दो से तीन डिग्री और कमी आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में तापमान तीन से चार डिग्री तक नीचे गिर गया। इससे राजधानी सहित झारखंड में ठंड बढ़ गई है। सर्द हवाओं के आने से तापमान में तेजी से गिरावट हो रहा है।

राजधानी रांची समेत अन्य इलाकों में पारा कितना

राजधानी समेत विभिन्न जिलों के न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री तक की गिरावट आई है। रांची का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटे की तुलना में करीब तीन डिग्री गिरकर 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वही गुमला, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चलाया है। गुमला का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान कांके का 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

9 फरवरी से फिर छाएंगे बादल

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले दो दिनों के दौरान ठंड बढ़ने का अनुमान है। इन दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और कमी आएगी। वही दिन के दौरान धूप रहने के बावजूद सर्द हवा के कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन नौ फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण फिर बादल छाएंगे। लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। इससे आनेवाले दिनों में अधिकतम का पारा तेजी से बढ़ सकता है।

मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने अगले दो दिनों तक न्यूनतम का पारा और नीचे जाने का पूर्वानुमान है। इसके बाद फिर मौसम में बदलाव होगा। बादल छाने से पारा में उतार-चढ़ाव होगा। जिलों का न्यूनतम तापमान गुमला 7.2, मेदिनीनगर 8.1, खूंटी 8.6, बोकारो 9.4, हजारीबाग 9.6, रांची 10.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

