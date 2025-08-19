झारखंड में तीन साल तक अब नहीं खुलेंगे नए लॉ कॉलेज, वजह भी जान लीजिए

झारखंड में पांच नए कॉलेज खोलने की कवायद रुक जाएगी। इस साल बजट में पांच नए लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है। लेकिन बार काउंसिल ने अगले तीन साल तक नए लॉ कॉलेज खोलने पर रोक लगा दी है।

बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने अगले तीन साल तक देश में नए लॉ कॉलेज खोलने पर रोक लगा दी है। इस रोक के बाद झारखंड में पांच नये लॉ कॉलेज खोलने की कवायद रुक जाएगी। झारखंड सरकार ने इस बार के बजट में राज्य में पांच लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। ये कॉलेज रांची, हजारीबाग, पलामू,धनबाद और दुमका में खोलने की घोषणा की गयी थी।

बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को एक आदेश जारी कर कहा है कि अगले तीन साल तक देश में कोई भी नया लॉ कॉलेज स्थापित नहीं किया जाएगा और न ही किसी कॉलेज को मंजूरी दी जाएगी। कोई भी मौजूदा लॉ कॉलेज बीसीआई की पूर्व लिखित और स्पष्ट स्वीकृति के बिना कोई नया सेक्शन, कोर्स या बैच शुरू नहीं करेंगे। तीन साल की रोक की अवधि में बार कौंसिल मौजूदा लॉ कॉलेजों और केंद्रों की गहन जांच और ऑडिट करेगी। निर्धारित मानकों का पालन करने में विफल कॉलेज और संस्थानों को बंद करने या उनकी मान्यता रद्द करने का आदेश भी बार कौंसिल दे सकती है।

छात्रों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी अनिवार्य बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने पहले ही विश्वविद्यालयों को कानून के छात्रों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच अनिवार्य कर दी है। विश्वविद्यालयों और लॉ कॉलेजों को छात्रों के आपराधिक इतिहास जांच करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, छात्रों को अपनी शैक्षणिक और रोजगार की स्थिति की भी घोषणा करनी होगी। बायोमीट्रिक उपस्थिति और सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का पालन करना होगा। यदि कोई छात्र आपराधिक मामले में शामिल पाया जाता है, तो उसकी अंतिम मार्कशीट और डिग्री रोक दी जाएगी। इसके बाद बीसीआई का निर्णय मान्य होगा।