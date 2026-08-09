अनशन पर बैठे टाइगर जयराम महतो, पानी भी नहीं पिएंगे; सरकार को एक चेतावनी
झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में विधायक जयराम महतो ने अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। छात्रों के समर्थन में जयराम महतो ने हेमंत सोरेन सरकार को एक चेतावनी भी दी है।
झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी को लेकर चल रहे आंदोलन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब जेएलकेएम के इकलौते विधायक जयराम महतो अब अनशन पर बैठने जा रहे हैं। इस दौरान टाइगर जयराम महतो पानी भी नहीं पिएंगे। रांची की पुरानी विधानसभा परिसर में बैठकर जयराम महतो दिनभर अनशन पर रहेंगे। जयराम महतो ने कहा कि उन्होंने कदम 15 दिन से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में उठाया है।
हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी
बता दें कि छात्रों और सरकार के बीच दो दौरे की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक पूरी सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में जयराम महतो ने अब सरकार को एक चेतावनी जारी की है। सरकार का कहना है कि उन्होंने अगर प्रदर्शनकारी छात्रों से संवाद कर उनकी बात नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा मार्च से पहले सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से हल निकलता है या छात्र अपना आंदोलन और तेज करेंगे।
एक दिन के निर्जला उपवास को लेकर बात करते हुए जयराम महतो ने कहा कि इसका मकसद छात्रों के अभियान को गति देना है और सरकार को उनकी मांगों पर जल्दी ऐक्शन लेने के लिए मजबूर करना है। जयराम महतो ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त को विधानसभा सत्र खत्म होने तक अगर छात्रों की बात नहीं सुनी गई और उसपर अमल नहीं किया गया तो यह आंदोलन और तेज हो सकता है। जयराम महतो ने कहा कि अगर सरकार छात्रों की बात नहीं मानती है तो वो और उनकी पार्टी इस आंदोलन में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे और इसे और तेज करेंगे।
दो छात्र संगठनों ने कल झारखंड बंद बुलाया
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन (एआईवाईएफ) ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के लिए सोमवार को झारखंड बंद बुलाया है। एआईएसएफ के प्रदेश सह सचिव अफजल दुर्रानी ने शनिवार को बताया कि संगठन ने छात्र-युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है।
छात्र अड़े, कहा-मांगें मानने तक जारी रहेगा आंदोलन
इधर, देर रात आंदोलनकारी छात्र नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केवल जेपीएससी पीटी रद्द करने के आश्वासन से वे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। उनकी सभी मांगें माने जाने और उस संबंध में लिखित आदेश जारी होने के बाद ही आंदोलन स्थगित किया जाएगा। यह भी कहा कि 10 अगस्त को विधानसभा घेराव पूर्व निर्धारित है। इस घेराव में राज्य के विभिन्न जिलों से छात्र शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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