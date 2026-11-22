रांची में आज 8 बजे सुबह से रात 12 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री, क्या है वजह
गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 22 नवंबर को निकाली जाने वाली नगरकीर्तन के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने शनिवार को जारी कर दिया।
गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 22 नवंबर को निकाली जाने वाली नगरकीर्तन के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने शनिवार को जारी कर दिया। इसके अनुसार, 22 नवंबर की सुबह आठ से रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं, दोपहर दो बजे से नगरकीर्तन की समाप्ति तक मेन रोड में भी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
ये मार्ग कुछ देर के लिए डायवर्ट और बंद होंगे
22 नवंबर को दोपहर दो बजे से नगरकीर्तन की समाप्ति तक पिस्का मोड़ से मेन रोड, दुर्गा मंदिर, न्यू मार्केट चौक, किशोरी यादव चौक, महावीर चौक और शहीद चौक तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रखा गया है। इसके अलावा 22 नवंबर की सुबह 10 से शाम पांच बजे तक सुजाता चौक से गुरुनानक पब्लिक स्कूल पीपी कंपाउंड तक के मार्ग में वाहनों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया।
गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 22 नवंबर को निकाली जाने वाली नगरकीर्तन के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने शनिवार को जारी कर दिया। इसके अनुसार, 22 नवंबर की सुबह आठ से रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं, दोपहर दो बजे से नगरकीर्तन की समाप्ति तक मेन रोड में भी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
ये मार्ग कुछ देर के लिए डायवर्ट और बंद होंगे
22 नवंबर को दोपहर दो बजे से नगरकीर्तन की समाप्ति तक पिस्का मोड़ से मेन रोड, दुर्गा मंदिर, न्यू मार्केट चौक, किशोरी यादव चौक, महावीर चौक और शहीद चौक तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रखा गया है। इसके अलावा 22 नवंबर की सुबह 10 से शाम पांच बजे तक सुजाता चौक से गुरुनानक पब्लिक स्कूल पीपी कंपाउंड तक के मार्ग में वाहनों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया।
श्रद्धालुओं को न हो परेशानी, इसलिए 22 को ये मार्ग बंद
1. सुबह आठ से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। इसके लिए नो एंट्री का समय पूर्व की तरह तय रहेगा।
2. दोपहर दो से रात 12 बजे तक रेडियम चौक से शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, सजर्ना चौक, रतन टॉकीज होते हुए सुजाता चौक तक सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
3. दोपहर दो से रात 12 बजे तक छोटे वाहनों का शहर में प्रवेश और परिचालन नहीं होगा। जाम भी नहीं लगने देने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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