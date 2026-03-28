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जमशेदपुर में आज भारी वाहनों की नो इंट्री, ये 44 रास्ते रहेंगे बंद; देखें लिस्ट

Mar 28, 2026 07:25 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था लागू की है। शहर के 44 प्रमुख मार्गों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। शहर में 29 मार्च तक अलग-अलग समय पर भारी वाहनों, तीनपहिया और अन्य यात्री वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जमशेदपुर में आज भारी वाहनों की नो इंट्री, ये 44 रास्ते रहेंगे बंद; देखें लिस्ट

रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था लागू की है। शहर के 44 प्रमुख मार्गों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। शहर में 29 मार्च तक अलग-अलग समय पर भारी वाहनों, तीनपहिया और अन्य यात्री वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कई प्रमुख चौक-चौराहों पर नो इंट्री लागू रहेगी और वैकल्पिक मार्गों से आवागमन की व्यवस्था की गई है। वहीं, रैपिड एक्शन फोर्स (रैफ) समेत अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। 28 मार्च की सुबह 6 बजे से भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

विसर्जन घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। घाट क्षेत्रों में बैरिकेडिंग, पुलिस पिकेट और स्वयंसेवकों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है।

अतिसंवेदनशील क्षेत्रों पर रहेगी विशेष नजर

मानगो, कदमा और परसूडीह को प्रशासन ने अतिसंवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है। इन इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल, दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। राज्य स्तर पर भी अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।

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आज बंद रहेंगीं सभी लाइसेंसी शराब दुकानें

पूर्वी सिंहभूम की 109 लाइसेंसी शराब दुकानें शनिवार को बंद रहेंगी। रामनवमी विसर्जन के मद्देनजर यह आदेश उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने दिया है। सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार मिश्र ने सभी लाइसेंसधारकों को निर्देशित किया है कि वे शनिवार को दुकाने बंद रखें। दुकानों पर अवर निरीक्षक निगरानी रखेंगे।

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श्री राम टेकरी मंदिर में मना धूमधाम से मना जन्मोत्सव

राम जानकी राम टेकरी मंदिर में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। दोपहर 12 बजते ही भय प्रकट कृपाला, दीनदयाला के स्वर गूंजे, पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के गगनभेदी जयकारों से सराबोर हो उठा। भगवान श्री राम, माता जानकी, संकटमोचन हनुमान जी और अन्य सभी देवी-देवताओं के विग्रहों को मनमोहक फूलों से सजाया गया था। वहीं, जमशेदपुर की सुप्रसिद्ध भजन गायिका सुनीता भारद्वाज ने सुरीली आवाज में बधाई सारे भक्तों को, दशरथ जी के हुआ नन्द लाल, बांटो बधाई खुशी मनाओ और राम आयेंगे जैसे भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। भजनों पर श्रद्धालु झूमने को मजबूर हो गए।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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