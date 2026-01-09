झारखंड निकाय चुनाव पर नहीं होगा SIR का असर, पुरानी वोटर लिस्ट से होगा चुनाव; कब जारी होगी अधिसूचन
झारखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना इसी माह जारी हो जाएगी। फरवरी अंत या मार्च में एक चरण में मतदान होगा। अगले माह से संभावित विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) की वजह से नगर निकाय चुनाव प्रभावित नहीं होगा। चुनाव पुराने प्रकाशित मतदाता सूची से बैलेट पेपर पर होगा।
निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, नगर विकास सचिव व सभी जिलों के डीसी-एसपी शामिल हुए।
बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कुछ जिलों से मतपेटी की जरूरत, उपलब्धता व मरम्मत संबंधी तैयारी की रिपोर्ट न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने चुनावकर्मियों का डेटाबेस तैयार कर प्रशिक्षण जल्द पूरा करने को कहा। कहा, जहां अभी तक चुनाव कोषांग का गठन नहीं हुआ है, वहां गठन जल्द करें।
राज्य में अतिसंवेदनशील बूथों की जल्द करें पहचान
बैठक में संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर विधि-व्यवस्था के लिए सुरक्षा बलों की आवश्यकता, ऐसे बूथों पर अधिक संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावा वज्र गृह की व्यवस्था, नामांकन की प्रक्रिया, मतदान व मतगणना के बिंदुओं पर चर्चा की। वहीं आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि जल्द ही मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का प्रकाशन किया जाएगा। इस पर आपत्ति नहीं ली जाएगी और फॉर्मूला तय किया जाएगा।