झारखंड निकाय चुनाव पर नहीं होगा SIR का असर, पुरानी वोटर लिस्ट से होगा चुनाव; कब जारी होगी अधिसूचन

संक्षेप: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना इसी माह जारी हो जाएगी। फरवरी अंत या मार्च में एक चरण में मतदान होगा। अगले माह से संभावित विशेष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की वजह से नगर निकाय चुनाव प्रभावित नहीं होगा।

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना इसी माह जारी हो जाएगी। फरवरी अंत या मार्च में एक चरण में मतदान होगा। अगले माह से संभावित विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) की वजह से नगर निकाय चुनाव प्रभावित नहीं होगा। चुनाव पुराने प्रकाशित मतदाता सूची से बैलेट पेपर पर होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, नगर विकास सचिव व सभी जिलों के डीसी-एसपी शामिल हुए।

बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कुछ जिलों से मतपेटी की जरूरत, उपलब्धता व मरम्मत संबंधी तैयारी की रिपोर्ट न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने चुनावकर्मियों का डेटाबेस तैयार कर प्रशिक्षण जल्द पूरा करने को कहा। कहा, जहां अभी तक चुनाव कोषांग का गठन नहीं हुआ है, वहां गठन जल्द करें।