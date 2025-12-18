झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश, अब स्थानीय निकायों की अनुमति के बिना नहीं लगेंगे बाजार; देने होंगे पैसे

संक्षेप: झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या स्थानीय निकायों की अनुमति के बिना कहीं भी बाजार नहीं लगेंगे। स्थानीय निकायों को हाट-बाजार लगाने के लिए आर्थिक जमानत भी लेनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिबंधित पैकेजिंग सामग्री- प्लास्टिक बैग और बोतल का उपयोग न हो।

झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या स्थानीय निकायों की अनुमति के बिना कहीं भी हाट-बाजार नहीं लगेंगे। स्थानीय निकायों को हाट-बाजार लगाने के लिए आर्थिक जमानत भी लेनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिबंधित पैकेजिंग सामग्री- प्लास्टिक बैग और बोतल का उपयोग न हो। जमानत राशि तभी वापस होगी, जब बाजार स्थल से प्रतिबंधित सामग्री एकत्र कर हटाई जाएगी, न कि कहीं डंप की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों को यह निर्देश दिया है।

एक मामले की सुनवाई करते हुए हाट-बाजारों में प्लास्टिक के खुले इस्तेमाल और कोर्ट के पूर्व आदेशों को अनदेशी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि सरकार व संबंधित एजेंसियां सिर्फ खानापूर्ति और बयानबाजी कर रही हैं, जबकि जमीनी स्तर पर आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। यह इच्छा शक्ति की कमी है। हाईकोर्ट ने कहा कि 19 सितंबर 2025 को प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर रोक और हाट-बाजारों में सख्ती को लेकर विस्तृत निर्देश दिए गए थे, पर उनका प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ। प्लास्टिक बैग के विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद इस समस्या से निपटने में प्रशासन विफल रहा है।

हजारीबाग से बरही तक एनएच-33 के चौड़ीकरण के दौरान पौधरोपण में स्थानीय लोगों को शामिल करने पर हाईकोर्ट ने एनएचएआई झारखंड के अधिकारियों से जानकारी मांगी है। अदालत ने पौधरोपण के लिए मंजूर आठ करोड़ रुपये के इस्तेमाल के बाद जमीनी रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है। इस राशि में कितनी राशि खर्च हुई। कितने पौधे लगाए गए और कितने पौधे जीवित हैं, इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी।

हाईकोर्ट ने सार्वजनिक आयोजन के लिए भी जमानत राशि जमा करने को अनिवार्य बताया है। सार्वजनिक आयोजनों के लिए अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति भी अनिवार्य कर दी है। 500 से अधिक लोगों के शामिल होने वाले सार्वजनिक आयोजनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास प्रति व्यक्ति 10 रुपये की दर से अग्रिम राशि जमा करनी होगी।

हाईकोर्ट ने कहा कि राशि जमा करने के बाद ही आयोजन की अनुमति बोर्ड देगा। आयोजन के बाद बोर्ड यह राशि तभी वापस होगी जब आयोजन स्थल साफ-सुथरा मिलेंगे। खासकर प्लास्टिक व प्रतिबंधित पदार्थों से मुक्त पाया जाएगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को सख्त और व्यापक कदम उठाने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड अब तक वायु, जल और ठोस कचरे से होने वाले प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में नाकाम रहा है, जबकि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनों के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी उसी पर है।