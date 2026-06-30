न आयुष्मान और न बीमा की जरूरत, रांची में सड़क हादसों में घायलों को अब बिना देरी फ्री इलाज
रांची में सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों का 1.50 लाख रुपये तक का इलाज पूरी तरह फ्री रहेगा। इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मरीज या उसके परिजनों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
रांची में सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को अब निजी अस्पतालों में भी बिना किसी देरी के इलाज मिलेगा। ऐसे मरीजों को तत्काल दूसरे अस्पताल रेफर करने पर रोक रहेगी। निजी अस्पतालों को प्राथमिक व आवश्यक उपचार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में रांची के सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने सोमवार को जिले के निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों का 1.50 लाख रुपये तक का इलाज पूरी तरह नि:शुल्क किया जाएगा। इलाज का खर्च मरीज या उसके परिजनों से नहीं लिया जाएगा। अस्पताल इलाज पर हुए खर्च का क्लेम मुख्यमंत्री राहत कोष से कर सकेंगे। प्रशासन संबंधित दावों की जांच करने के बाद अस्पतालों को निर्धारित राशि का भुगतान करेगा। सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मरीज के पास आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य बीमा या किसी अन्य प्रकार के इंश्योरेंस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को तत्काल इलाज उपलब्ध कराना अस्पतालों की जिम्मेदारी होगी। गंभीर स्थिति में मरीज को स्थिर करने के बाद ही आवश्यकता पड़ने पर उच्च संस्थान के लिए रेफर किया जा सकेगा।
निजी अस्पतालों को सख्त निर्देश
बैठक में निजी अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल होकर आने वाले सभी मरीजों का पूरा रिकॉर्ड विभाग के पोर्टल पर अपडेट करना होगा। साथ ही हर दिन अस्पतालों में सड़क दुर्घटना में घायल होकर पहुंचे मरीजों तथा मृत अवस्था में लाए गए लोगों की जानकारी भी अपडेट करनी होगी। इससे दुर्घटना के मामलों की नियमित निगरानी, इलाज की समीक्षा और क्लेम के सत्यापन में सुविधा होगी।
इलाज नहीं करने की शिकायत मिलने पर ऐक्शन
सिविल सर्जन ने कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती उपचार के दौरान होने वाली देरी कई बार मरीज की जान पर भारी पड़ती है। इसलिए, सभी निजी अस्पतालों को निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही या बिना उचित कारण मरीज को तत्काल रेफर करने की शिकायत मिलने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने भी निर्देशों का पालन करने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि कई अस्पताल ऐसे हैं, जो पैसा नहीं होने पर दूसरे अस्पताल भेज देते हैं। इससे जरूरी इलाज समय पर नहीं मिल पाता और कई बार मरीजों की जान चली जाती है।
तुरंत इलाज शुरू करें
सिविल सर्जन ने कहा कि रांची के सभी निजी अस्पतालों को सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को बिना किसी देरी के प्राथमिक और आवश्यक उपचार देना होगा। पैसे की कमी या किसी अन्य कारण से मरीज को तुरंत दूसरे अस्पताल रेफर पर पूरी तरह रोक रहेगी।
शुल्क नहीं देंगे मरीज
दुर्घटना में घायल मरीजों का 1.50 लाख रुपये तक का इलाज पूरी तरह नि:शुल्क किया जाएगा। मरीज या उसके परिजनों से कोई शुल्क नहीं लगेगा
लापरवाही पर कार्रवाई
सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार के अनुसार, यदि कोई अस्पताल इलाज में लापरवाही बरतता है या बिना उचित कारण मरीज को रेफर करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भुगतान राहत कोष से
इलाज पर होने वाले खर्च का क्लेम अस्पताल सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष से कर सकेंगे। प्रशासन दावों की जांच के बाद अस्पतालों को भुगतान करेगा।
स्थिर होने के बाद रेफर
यदि मरीज की स्थिति बहुत गंभीर है और उसे किसी बड़े या उच्च संस्थान में भेजने की जरूरत है, तो भी अस्पताल उसे तभी रेफर कर सकेंगे जब मरीज की स्थिति स्थिर हो जाए।
पोर्टल पर होगा रिकॉर्ड
सभी निजी अस्पतालों को दुर्घटना का शिकार हुए मरीजों (और मृत अवस्था में लाए गए लोगों) का पूरा डेटा रोजाना स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर अपडेट करना होगा, ताकि निगरानी हो सके।
कोई दस्तावेज बाध्य नहीं
सिविल सर्जन ने कहा- मुफ्त इलाज का लाभ उठाने के लिए मरीज के पास आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य बीमा या कोई इंश्योरेंस डाक्यूमेंट्स जरूरी नहीं है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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