झारखंड को नितिन गडकरी ने दिया बड़ा तोहफा, हजारों करोड़ खर्च कर बनेंगी कई सड़कें

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी दी है। बुधवार को निशिकांत ने बताया कि झारखंड के कई इलाकों के लिए नितिन गडकरी ने सड़कों को बनाने का ऐलान किया है।

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को बड़ा तोहफा दिया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि गोड्डा के साथ ही कई इलाकों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सड़कें बनाने को स्वीकृति मिल गई है। अब इलाके के लोगों को अच्छी सड़कों की सहूलियत मिल जाएगी। इस मामले की जानकारी देते हुए निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी को धन्यवाद भी दिया।

कहां-कहां बनेंगी सड़कें बुधवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि महगामा से एकचारी तक चार लेन की सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा देवघर से हंसडिहा तक चार लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिसमें 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दुबे ने बताया कि देवघर से मधुपुर तक चार लेन के साथ बाईपास बनाया जाएगा, जिसके लिए कुल 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हंसडिहा के म्हारो मोड़ भाया नोनीहाट नया नेशनल हाईव बनाया जाएगा।