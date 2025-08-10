Nishikant Dubey targets Rahul Gandhi Cogress wants elections through Bangladeshis राहुल गांधी पर उखड़े निशिकांत, बोले- देश की अखंडता से लेना-देना नहीं, बांग्लादेशी के जरिए चाहते हैं चुनाव, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Nishikant Dubey targets Rahul Gandhi Cogress wants elections through Bangladeshis

राहुल गांधी पर उखड़े निशिकांत, बोले- देश की अखंडता से लेना-देना नहीं, बांग्लादेशी के जरिए चाहते हैं चुनाव

देवघर सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, देवघरSun, 10 Aug 2025 01:29 PM
share Share
Follow Us on
राहुल गांधी पर उखड़े निशिकांत, बोले- देश की अखंडता से लेना-देना नहीं, बांग्लादेशी के जरिए चाहते हैं चुनाव

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग (ECI) पर सवाल उठाने के उनके तरीके से साफ है कि उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत के चुनाव बांग्लादेशी मतदाताओं के जरिए नहीं होते। दुबे ने आगे कहा कि राहुल गांधी को शायद यह नहीं पता कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते समय निर्वाचन आयुक्त पीएमओ में बैठा करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी उन विदेशी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पीएम मोदी जैसे मजबूत नेतृत्व को नहीं चाहते।

सेना कभी राजनीति नहीं करती

वहीं, वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान पर निशिकांत दुबे ने कहा कि सेना कभी राजनीति नहीं करती। उन्होंने कहा कि वायु सेना प्रमुख ने जो बातें कही हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। हमने पाकिस्तान के छह हवाई जहाज मार गिराए। राहुल गांधी ने ट्रंप के हवाले से बातें कही थीं, लेकिन आज पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि किसानों और छोटे उद्योगों के हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। रूस से तेल खरीद पर भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

राहुल गांधी को देश की अखंडता से कोई लेना-देना नहीं

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वायुसेना प्रमुख के बयान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत की ताकत को कमजोर करने वाली घटिया बातें करते हैं। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को देश की अखंडता और एकता से कोई लेना-देना नहीं है। वे विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत को टुकड़े-टुकड़े करने और देश को तोड़ने की मंशा रखने वालों का समर्थन कर रहे हैं।

तिरंगा यात्रा विपक्ष के लिए करारा जवाब

निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि यही कारण है कि राहुल गांधी निर्वाचन आयोग, सेना, ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसानों और छोटे उद्योगों के हितों के लिए ट्रंप के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और रूस से तेल खरीद जारी रखेगा। दुबे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, और इस बार की तिरंगा यात्रा विपक्ष के लिए करारा जवाब होगी।