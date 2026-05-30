बांग्लादेश को पानी, किसानों को प्यास? निशिकांत दुबे ने इंदिरा-राजीव दौर के समझौतों पर कांग्रेस को घेरा
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कांग्रेस पर बांग्लादेश के साथ हुए जल बंटवारा समझौतों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांध के कार्यकाल में लिए गए फैसलों से भारतीय किसानों और बॉर्डर वाले राज्यों के हितों से समझौता किया गया।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कांग्रेस पर बांग्लादेश के साथ हुए जल बंटवारा समझौतों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांध के कार्यकाल में लिए गए फैसलों से भारतीय किसानों और बॉर्डर वाले राज्यों के हितों से समझौता किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे ने इन समझौतों को कांग्रेस के इतिहास का काला अध्याय कहा और उन्होंने दावा किया कि भारत की जरूरतों को नजरअंदाज कर गंगा और तीस्ता जैसी अहम नदियों का पानी बांग्लादेश को दिया गया।
इंदिरा-राजीव का दौर याद दिलाया
निशिकांत दुबे ने लिखा कि आज ही के दिन 30 मई 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ गंगा नदी के जल बंटवारे पर फिर से सहमति दी थी। 1976 में इंदिरा जी ने जिस समझौते को मंजूरी दी थी, उसे 1977 में पांच सालों के लिए लागू किया गया। इसके बाद 1982 में तत्कालीन बांग्लादेशी राष्ट्रपति जनरल इरशाद के साथ और फिर 1985 में राजीव गांधी जी के समय नए समझौते हुए। 1982 में पहली बार तीस्ता नदी का पानी भी आधा-आधा बांटने की बात हुई थी।
भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के किसान पानी की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि नदियों का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में किसान पानी के बिना आत्महत्या कर रहे हैं। गंगा में सिल्ट जमा है, लेकिन पानी बांग्लादेश जा रहा है। तीस्ता नदी सिक्किम की जीवनरेखा है, उससे बिजली उत्पादन और सिंचाई हो सकती है, लेकिन पानी बांग्लादेश को दिया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र असम और बंगाल की जीवनरेखा है, लेकिन उसका पानी भी बांग्लादेश जा रहा है।
1977 का समझौता भी याद दिलाया
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दुबे ने आरोप लगाया कि पार्टी ने राष्ट्रीय हितों से ज्यादा वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाना और भारत विरोधियों को संरक्षण देना ही कांग्रेस की नीति रही है। बदले में ‘बांग्लादेश जिंदाबाद’ कांग्रेस का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया है। दरअसल, दुबे की टिप्पणी भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर हुए समझौतों पर आधारित है। अक्टूबर 1982 में इंदिरा गांधी और तत्कालीन बांग्लादेशी नेता लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद के बीच फरक्का पर गंगा जल बंटवारे को लेकर एक अंतरिम समझौता ज्ञापन हुआ था। इससे पहले 1977 का समझौता पांच सालों के लिए लागू था।
1982 के समझौते में फरक्का पर उपलब्ध जल के न्यायसंगत बंटवारे का अंतरिम ढांचा तय किया गया था, जबकि दोनों देशों ने दीर्घकालिक समाधान खोजने और नदी प्रवाह बढ़ाने के लिए संयुक्त अध्ययन जारी रखने पर सहमति जताई थी। वहीं, तीस्ता नदी को लेकर 1983 में एक अस्थायी व्यवस्था बनी थी, जिसके तहत भारत को 39 प्रतिशत, बांग्लादेश को 36 प्रतिशत पानी मिलना था, जबकि 25 प्रतिशत हिस्सा आगे के वैज्ञानिक अध्ययन तक अनिर्धारित रखा गया था।
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