हारे हुए संजीव बालियान की निशिकांत दुबे क्यों बता रहे हैं जीत, कहा- मैं उनके ही साथ

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के सचिव पद पर जीत दर्ज की है। लेकिन भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि संजीव बालियान ने इस चुनाव में अपनी ताकत दिखा दी और सोनिया गांधी तक का वोट करना उनकी जीत है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के सचिव पद पर जीत दर्ज की है। लेकिन भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि संजीव बालियान ने इस चुनाव में अपनी ताकत दिखा दी और सोनिया गांधी तक का वोट करना उनकी जीत है। गोड्डा के सांसद ने कहा कि वह इस चुनाव में संजीव बालियान के साथ थे और हैं।

निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, 'संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान जी के साथ था, हूं। यह चुनाव बालियान जी के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है, इसने उनकी ताकत को दिखाया, कांग्रेस अध्यक्ष खडगे साहब और सोनिया गांधी जी का क्लब के चुनाव में वोट देने आना उनकी जीत है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तत्कालीन सांसद और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी ने भी जब 2005 और 2010 का चुनाव रूडी जी के खिलाफ लड़ा था तो सोनिया गांधी जी या उनके मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य वोट देने नहीं आए थे।' उन्होंने कहा कि संसदीय क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए संजीव बालियान को बधाई और राजीव प्रताप रूडी जी को जीत की शुभकामनाएं।

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के सचिव पद के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में रूडी को इस बार उन्हीं की पार्टी के पूर्व सांसद संजीव बालियान से कड़ी टक्कर मिली। रूडी ने हालांकि जीत दर्ज की और इसके बाद सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, 'मैं 100 से ज्यादा वोटों से जीता हूं। अगर इसे 1000 वोटों से गुणा किया जाए, तो यह संख्या एक लाख हो जाती है। यह मेरे पैनल की जीत है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली।'

उन्होंने कहा, 'मेरे पैनल में भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और निर्दलीय सदस्य भी थे। सबकी मेहनत से ये कामयाबी मिली है तो मैं उन सभी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे लगता है मेरे सांसद मित्रों और मेरी टीम तथा मुझे पिछले दो दशकों की मेहनत का फल मिला।' राजीव लगातार 25 सालों से इस पद पर हैं।

बारह सौ से ज्यादा सदस्यों वाले कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में सचिव पद को लेकर मंगलवार को मतदान हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने मतदान किया। इस चुनाव में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत क्लब के कई अन्य सदस्यों ने भी मतदान किया।

मतदान की प्रक्रिया मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई और शाम पांच बजे तक चली। इस दौरान कुल 707 वोट पड़े। इनमें से 38 पोस्टल बैलेट थे जो सभी रूडी को मिले। वहीं 669 सदस्यों ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। इस चुनाव में कुल 682 वैध मत पड़े। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद ही वोटों की गिनती शुरू हुई। क्लब के पदाधिकारियों के चुनाव में यह अब तक का सबसे अधिक मतदान है। रूडी को कुल 392 वोट मिले, जबकि बालियान ने 290 मत हासिल किया।