मैं जो कुर्ता पायजामा पहनकर आया हूं, मुझे ओवैसी ने ईद पर दिया था, संसद में बोले BJP सांसद निशिकांत दुबे

Mar 11, 2026 01:55 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गोड्डा
संसद का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने ओवैसी का जिक्र करते हुए कहा कि ये जो पायजामा-कुर्ता पहनकर मैं आया हूं न सर, ये ओवैसी साहब ने मुझे ईद पर दिया था। ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते और मैं उनको टीका लगाने की कोशिश नहीं करता हूं।

संसद का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने ओवैसी का जिक्र करते हुए कहा कि ये जो पायजामा-कुर्ता पहनकर मैं आया हूं न सर, ये ओवैसी साहब ने मुझे ईद पर दिया था। ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते और मैं उनको टीका लगाने की कोशिश नहीं करता। इस दौरान बीजेपी सांसद ने दुबे ने कहा कि टोपी पहनने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा और टीका लगाने से ओवैसी हिंदू नहीं हो जाएंगे। इस दौरान दुबे ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओवैसी के साथ की एक कहानी भी सुनाई।

संसद में अपनी बात रखते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के कट्टर सदस्य हैं और उनका किसी मुसलमान के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है। दुबे ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और वो एक नदी के दो किनारे हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो दोनों एक साथ खड़े होते हैं।

सुनाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का किस्सा
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सऊदी अरब की यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि जब वो और ओवैसी सऊदी अरब पहुंचे तो वहां के विदेश मंत्री ने उनसे कहा कि आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। दुबे ने कहा कि इस मामले पर ओवैसी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री को समझाने की कोशिश की लेकिन जब इस कोशिश में नाकाम रहे तो कहा कि निशिकांत जी आप इनको समझाइए।

सऊदी अरब के विदेश मंत्री के सामने क्या बोले निशिकांत दुबे

सऊदी विदेश मंत्री के पाकिस्तान के साथ बातचीत करने वाली बात का दुबे ने मुंहतोड़ जवाब देने का दावा किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि हम आपको अपनी बात सुनाने आए हैं, सुनने नहीं आए हैं। इस दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि ये पुरानी सरकार नहीं है।

