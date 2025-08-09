nishikant dubey filed complaint with lok sabha speaker alleging breach of privilege by jharkhand officials निशिकांत दुबे ने झारखंड के अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा, लोकसभा स्पीकर से शिकायत, Jharkhand Hindi News - Hindustan
nishikant dubey filed complaint with lok sabha speaker alleging breach of privilege by jharkhand officials

निशिकांत दुबे ने झारखंड के अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा, लोकसभा स्पीकर से शिकायत

भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी समेत झारखंड के अधिकारियों पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh भाषा, रांचीSat, 9 Aug 2025 09:25 PM
भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) समेत झारखंड के अधिकारियों पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया गया है। सनद रहे निशिकांत दुबे ने यह कदम अपने खिलाफ 'धार्मिक भावनाओं को आहत' करने के आरोप में दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद उठाया है।

झारखंड पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उसने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ 2 अगस्त को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन दाखिल होने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

निशिकांत दुबे ने 'एक्स' पर कहा कि मेरे खिलाफ 51 मामले दर्ज हैं। मैंने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, देवघर के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत विशेषाधिकार हनन का मामला दाखिल कराया है।

मंदिर के पुजारी कार्तिकनाथ ठाकुर की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में उन पर दो अगस्त को रात 8.45 बजे से नौ बजे के बीच मंदिर में जबरन दाखिल नहीं होने का आरोप लगाया गया था, जबकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मद्देनजर पवित्र 'श्रावण' महीने के दौरान वीआईपी या वीवीआईपी प्रवेश पर प्रतिबंध था।

गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में संवाददाताओं से कहा कि कानून के अनुसार, मैं एक सांसद होने के नाते बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का ट्रस्टी हूं। मैं पुजारी से एक कदम आगे हूं। आखिर किस आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई? सांसद ने बताया कि वह गिरफ्तारी देने के लिए बाबा मंदिर थाने पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया।

भाजपा सांसद ने कहा कि यदि उन्होंने किसी पुलिसकर्मी को धक्का दिया होता तो पुलिस या मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी कराई होती। उन्होंने कहा कि मैंने आज इस (झामुमो नीत) सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि पार्टी सांसदों के खिलाफ प्राथमिकी पूरी तरह से एक राजनीतिक निर्णय और उन्हें परेशान करने के लिए है।

झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने 'एक्स' पर कहा कि निशिकांत दुबे जी आज गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से ही मना कर दिया। उनके खिलाफ तो मंदिर में पूजा करने पर भी मामला दर्ज किया गया। सोचिए, आस्था के अधिकार पर भी राजनीति हो रही है।

झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह साफ दिखाता है कि मामला पूरी तरह राजनीतिक था। ऐसा उनको और सांसद मनोज तिवारी जी को परेशान करने के लिए ही किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार का यही पैटर्न है। BJP नेताओं, कार्यकर्ताओं और यहां तक के परिवार वालों को भी डराने, दबाने और बदनाम करने के लिए लगातार नए मामले गढ़ना और पुलिसिया कार्रवाई करना, लेकिन सच को दबाना नामुमकिन है।