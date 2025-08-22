'निश्चित रूप से होगा', झारखंड में SIR पर क्या बोले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन; उठाया बड़ा सवाल

झारखंड में भी एसआईआर होगा। ऐसे दावा पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया है। चंपाई सोरेन का कहना है कि झारखंड में एसआईआर में भी भारी संख्या में फर्जी वोटर निकलेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव से राज्य में वोटर्स की एक विशेष जांच चल रही है, जिसमें कई तरह से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। इनमें मृत लोग भी शामिल हैं। इस दौरान यह खबर आई है कि अब एसआईआर बिहार के बाद झारखंड में भी होगी। इसको लेकर बात करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में एसआईआर निश्चित रूप से होगा। इस दौरान उन्होंने बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद पर सवाल खड़ा किया है।

SIR पर क्या बोले चंपाई सोरेन बिहार में चल रहे एसआईआर पर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस दौरान विपक्ष एसआईआर पर कई तरह के सवाल भी खड़ा कर रहा है। विपक्ष के सवालों के बाद अब चंपाई सोरेन ने कहा कि चुनाव आयोग ने कुल 65 लाख वोटर हटाए हैं, इनमें से करीब 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे लोगों में से 7 लाख से ज्यादा लोग एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर्ड वोटर हैं। ऐसे में बाकी बचे 35 लाख लोग कौन हैं? सवाल खड़ा करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि वे सब सामने क्यों नहीं आते?

'बड़ी संख्या में निकलेंगे फर्जी वोटर'