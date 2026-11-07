सरना धर्म, आदिवासी अधिकारों की प्रखर आवाज थीं निशा भगत, बाल मुंडवाकर सुर्खियों में आईं; 2024 में चुनाव भी लड़ीं

निशा भगत जमीन पर अवैध कब्जा, डी-लिस्टिंग और आदिवासियों के मामलों को प्रमुखता से उठाती थीं। वह डी-लिस्टिंग आंदोलन के दौरान बाल मुंडवाकर सुर्खियों में आ गई थीं और उन्होंने समाज में विशिष्ट पहचान बनाई थी।

झारखंड में पुलिस प्रशासन और जमीन दलालों पर गंभीर आरोप लगाकर शुक्रवार को खुदकुशी करने वाली निशा भगत आदिवासी अधिकारों, सरना धर्म और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए प्रमुखता से आवाज उठाती थीं। वह धर्मांतरित आदिवासियों का आरक्षण समाप्त करने (डी-लिस्टिंग) की पुरजोर वकालत करती थीं और इसे सरना समाज के हकमारी मानती थीं।

सरना समेत सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी के कारण आदिवासी समाज में उनकी एक अलग पहचान थी। केंद्रीय सरना समिति की उपाध्यक्ष भी रह चुकी थीं। आदिवासियों की भूमि पर कथित अवैध कब्जे, जमीन की खरीद-बिक्री में अनियमितताओं और आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों को भी प्रमुखता से उठाती थीं। वर्ष 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्होंने गुमला सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पिछले वर्ष 12 दिसंबर को लोकभवन के पास धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण सूची से बाहर करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान मुंडन कराया था, इसके बाद काफी सुर्खियों में आई थीं।

मौत से पहले निशा भगत का रोते हुए फेसबुक लाइव का अंश.. जोहार, नमस्कर, ये लोग कहते हैं कि निशा भगत बहुत स्ट्रॉन्ग है। सरना सनातन की नीव है। मिसाल है। पुलिस-प्रशासन का भंडाफोड़ करना अगर गलत है तो मेरी मौत है। मुझे यह बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जमीन दलालों का विरोध करना मौत को आमंत्रित करना होगा। मेरे बाबा झारखंड आंदोलनकारी हैं। उनको बहुत दुख होगा। मैंने प्रशासन से बहुत लड़ने की कोशिश की। सुरक्षा की भी बात करने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे मौत को गले लगाना पड़ रहा है। मेरे मां बाप कितना सुनेंगे कितना सुनेंगे, मेरे पिताजी कितना सुनेंगे, मेरी मां कितना सुनेगी। मां जो मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन आज मेरी जीवन की लीला समाप्त करने की बारी है। मै लड़ती रही संघर्ष करती रही, मेरा समाज बच पाए, मेरा जनजातीय समाज, लेकिन नहीं कुछ हो रहा है। यकीन मानिये पुलिस प्रशासन फेल है।

मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमॉर्टम निशा भगत के पोस्टमॉर्टम की पूरी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराई गई। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके। प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपने की तैयारी की गई।

पिता ने थाने में की लिखित शिकायत, न्याय की गुहार आदिवासी नेत्री निशा भगत द्वारा जीवन लीला समाप्त करने के मामले में उनके पिता हन्दू भगत ने पिठोरिया थाने में लिखित शिकायत की है। हन्दू भगत ने आरोप लगाया है कि कुछ जमीन दलाल उनकी बेटी को सामाजिक व मानसिक के साथ शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे। शिकायत में उन्होंने आगे कहा है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेटी निशा भगत के व्यक्त्तिव पर उंगली उठाने, लांछन लगाने व घर से बाहर आने-जाने के दौरान मानसिक रूप से परेशान किए जाने की वजह से वह मानसिक दबाव में थी। इसी तनाव में उसने जीवनलीला समाप्त करने का कदम उठाया। बेटी द्वारा आत्महत्या से पूर्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में जिन लोगों के नाम का उल्लेख किया था, उस बयान और वीडियो के माध्यम से मामले की वजह बने लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने, कठोर कार्रवाई व न्याय दिलाने की मांग की है।