निशा भगत सुसाइड केस में CBI का ऐक्शन, 2 का फोन जब्त; रीक्रिएट किया क्राइम सीन
सीबीआई ने निशा भगत सुसाइड केस में जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सीबीआई ने 2 लोगों के फोन जब्त कर लिए हैं। इस दौरान क्राइम सीन भी रीक्रिएट किया जा रहा है।
आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए सीबीआई ने मंगलवार को ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। करीब आठ घंटे तक चली इस तलाशी कार्रवाई में टीम ने दोनों के मोबाइल फोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। इस दौरान घर के विभिन्न हिस्सों की गहन जांच की गई। जांच टीम जब्त सामग्री को अपने साथ ले गई है। अब इनकी तकनीकी पड़ताल कर प्राप्त जानकारी को जांच के अन्य तथ्यों से मिलाकर देखा जाएगा। सीबीआई ने क्राइम सीन का रीक्रिएशन भी किया है।
दोस्तों से भी पूछताछ
छापेमारी के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने ज्योत्सना केरकेट्टा से गहन पूछताछ भी की। जांच टीम ने निशा भगत के साथ उनके संबंधों, पहली मुलाकात, दोस्ती और आपसी विवादों की वजहों को लेकर कई सवाल किए और जवाबों को रिकॉर्ड किया। फिलहाल, एजेंसी की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी आना बाकी है।
सिमडेगा में जमीन को लेकर हुआ था विवाद
जांच में सीबीआई को पता चला है कि मौत से पहले निशा का सिमडेगा में कई एकड़ जमीन को लेकर ज्योत्सना समेत अन्य लोगों से विवाद हुआ था। इसे लेकर निशा ने कई लोगों से संपर्क किया था और खुद को जमीन माफियाओं द्वारा टारगेट किए जाने की बात कही थी। सीबीआई इस पहलू पर भी जांच कर रही है।
सीबीआई ने दूसरे दिन भी रिक्रिएट किया क्राइम सीन
सीबीआई की टीम ने मंगलवार को दूसरे दिन भी पिठोरिया स्थित घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इससे पहले सोमवार को भी जांच एजेंसी ने पिठोरिया स्थित निशा भगत के कमरे में जाकर उपलब्ध फेसबुक वीडियो के आधार पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। एजेंसी इन दोनों दिनों की कार्रवाई के आधार पर मामले से जुड़े घटनाक्रम और संबंधित लोगों की भूमिका को समझने का प्रयास कर रही है।
बता दें कि बीते दिनों आदिवासी नेता निशा भगत ने पहले सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और लाइव करने के बाद सुसाइड कर लिया। उनके कमरे में शव फंदे से लटका मिला था। बाद में हेमंत सोरेन सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने का आदेश दिया था। इसके बाद से सीबीआई लगातार मामले की जांच कर रही है और कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। दूसरे दिन भी सीबीआई ने क्राइम सीन को रीक्रिएट किया और दो लोगों के फोन को भी जब्त कर लिया है। मामले की अब भी जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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