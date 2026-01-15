Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Nipah virus alert in jharkhand doctors advisory
झारखंड में निपाह वायरस का खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट; डॉक्टरों ने दी 2 बड़े काम की सलाह

झारखंड में निपाह वायरस का खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट; डॉक्टरों ने दी 2 बड़े काम की सलाह

संक्षेप:

पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो मामले मिलने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। एनएचएम झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बुधवार को राज्य के सभी सिविल सर्जनों (CS) को अलर्ट करते हुए एहतियात बरतने को कहा है।

Jan 15, 2026 06:39 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो मामले मिलने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। एनएचएम झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बुधवार को राज्य के सभी सिविल सर्जनों (सीएस) को अलर्ट करते हुए एहतियात बरतने को कहा है। झा ने बताया कि सभी सिविल सर्जनों को लोगों को इससे बचाव के प्रति जागरूक करने को कहा है। आउटब्रेक की स्थिति में क्विक रिस्पांस टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। निपाह वायरस को लेकर एडवायजरी जारी की गई है। डॉक्टरों ने खजूर का रस और जमीन से खोदे गए फल खाने से बचने की सलाह दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बता दें कि रांची समेत झारखंड के 10 जिले ऐसे हैं, जो बंगाल से सटे हैं। ऐसे में इन जिलों में खतरा ज्यादा है। अभियान निदेशक ने बताया कि सभी सीएस को गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। इधर, रिम्स और सदर में आईसोलेशन वार्ड तैयार है। रिम्स में जहां 22 बेड का आयसोलेशन वार्ड है, वहीं, सदर में 20 बेड का वार्ड तैयार है। झा के अनुसार, अभी राज्य के किसी भी जिले में निपाह की सूचना नहीं है। यह जूनोटिक बीमारी है, जिसके फैलने का खतरा चमगादड़ और सूअरों से होता है। इसलिए, संभावित क्षेत्रों की पहचान कर विशेष रूप से लोगों को जागरूक करने का निर्देश भी दिया गया है।

चिकित्सकों के अनुसार, संक्रमण के इलाज में देर होने पर एन्सेफलाइटिस हो सकता है। इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। इससे गंभीर तंत्रिका संबंधी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। दौरे आते हैं, जिसमें मस्तिष्क में अचानक, अनियंत्रित विद्युत गड़बड़ी, जिसके कारण ऐंठन होती है।भ्रम की स्थिति में संज्ञानात्मक हानि हो सकती है। जिसमें भटकाव और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई शामिल है। श्वसन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है।

संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण

1. बुखार : अक्सर संक्रमण का पहला संकेत, शरीर का बढ़ा हुआ तापमान।

2. खांसी: लगातार खांसी, जो सूखी या बलगम वाली हो सकती है।

3. खराश: गले में दर्द या बेचैनी, अक्सर श्वसन संबंधी लक्षणों के साथ।

4. सिरदर्द : लगातार और गंभीर सिरदर्द जो समय के साथ तीव्रता में बढ़ सकता है।

5. मांसपेशियों में दर्द : सामान्य मांसपेशियों में दर्द और बेचैनी, जिसे अक्सर फ्लू जैसे होते हैं

चमगादड़ों के लार से दूषित हुए फल न खाएं

डॉ मनोज ने कहा, निपाह के संक्रमण का सबसे संभावित स्रोत संक्रमित चमगादड़ों के मूत्र या लार से दूषित फलों के उपयोग से होता है। इसमें कच्चे खजूर का रस भी शामिल है, जो चमगादड़ों के इन फलों को खाने से दूषित हो सकता है। इसलिए, कोई भी फल जो खुरचा हुआ हो या खोदा हुआ दिखता हो उसे न खाएं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।