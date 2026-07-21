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झारखंड की 2 जेलों में बंद गैंगस्टरों ने रची कोलियरी हमले की साजिश, NIA का बड़ा खुलासा

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड की रांची और जमशेदपुर जेल में बंद गैंगस्टरों ने कोलियरी में हुए भीषण हमले की साजिश रची। एनआईए की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है।

झारखंड की 2 जेलों में बंद गैंगस्टरों ने रची कोलियरी हमले की साजिश, NIA का बड़ा खुलासा

अखिलेश सिंह

झारखंड में कोयला कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों और डीओ होल्डर्स से करोड़ों रुपये की रंगदारी वसूलने के लिए राज्य की दो बड़ी जेलों से साजिश रची गई थी। एनआईए की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित तेतुलियाखाड़ कोलियरी में हुए भीषण हमले की पूरी पटकथा जमशेदपुर और रांची जेल के भीतर लिखी गई थी।

एनआईए ने झारखंड हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में बताया है कि कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा जमशेदपुर जिला जेल में बंद रहने के दौरान और उसका मुख्य सहयोगी अमन साहू (अब मृत) रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद रहने के दौरान इस पूरी साजिश को अंजाम दे रहे थे। इन दोनों ने जेल के अंदर से ही प्रतिबंधित संगठनों के खूंखार उग्रवादियों और अपराधियों के साथ मिलकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया। इनका मुख्य उद्देश्य पूरे कोयलांचल क्षेत्र के व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों में दहशत पैदा कर मोटी रकम (लेवी) वसूलना था। रंगदारी न देने वालों को सबक सिखाने के लिए ही इस आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी।

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रेकी के ठीक आधे घंटे बाद किया था अंधाधुंध हमला

एनआईए की जांच के मुताबिक, 18 दिसंबर 2020 की शाम करीब 6.30 बजे आरोपी पंकज करमाली और अजय तुरी ने तेतरियाखाड़ कोलियरी के चेक पोस्ट नंबर 1 की रेकी की थी। ठीक आधे घंटे बाद, शाम 7 बजे अपराधियों के पूरे दस्ते ने आधुनिक हथियारों के साथ धावा बोल दिया। गिरोह के सदस्यों ने वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें चार निर्दोष नागरिक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने वहां खड़े चार ट्रकों और एक मोटरसाइकिल को फूंक दिया। गिरोह ने एक ट्रक और वे-ब्रिज के नीचे केन बम लगाकर जोरदार विस्फोट भी किया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने घटनास्थल पर भारी मात्रा में हस्तलिखित पर्चे छोड़े थे। इन पर्चों पर प्रदीप गंझू के हस्ताक्षर थे। पर्चे के जरिए कोयला कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों को खुली चेतावनी दी गई थी कि अगर सुजीत सिन्हा गिरोह को रंगदारी नहीं दी गई, तो अंजाम इससे भी बुरा होगा।

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इन अपराधियों की संलिप्तता आई सामने

एनआईए ने बताया है कि सुजीत सिन्हा और अमन साहू जेलों से प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रचने वाले मुख्य सूत्रधार थे। पंकज करमाली उर्फ खेतिया रेकी करने और मौके पर अंधाधुंध गोलीबारी करने का मुख्य आरोपी है। घटना को अंजाम देने में प्रदीप गंझू, संतोष गंझू, बिहारी गंझू, सकेंद्र गंझू, प्रमोद गंझू, बाबूलाल तुरी, सैफ अंसारी, शाहरुख अंसारी और अजय तुरी शामिल थे।

प्रोटेक्टेड विटनेस की गवाही ने बढ़ाईं मुश्किलें

एनआईए ने बताया कि इस केस में प्रोटेक्टेड विटनेस डी और ई का बयान दर्ज कराया जा चुका है। इन दोनों गवाहों ने फोटो पहचान प्रक्रिया के दौरान पंकज करमाली, शाहरुख अंसारी सहित सभी आरोपियों की पहचान की। गवाहों ने साफ किया कि ये वही अपराधी हैं, जो उस शाम कोलियरी में गोलियां बरसा रहे थे और गाड़ियां जला रहे थे।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

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