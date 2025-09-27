माओवादी आतंकी साजिश में NIA की दूसरी चार्जशीट, जोड़े 2 और नाम

माओवादी आतंकी साजिश केस में एनआईए ने दो और आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला पश्चिमी सिंहभूम में जिलेटिन स्टिक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी से जुड़ा है।

माओवादी आतंकी साजिश केस में एनआईए ने दो और आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की। यह मामला पश्चिमी सिंहभूम में जिलेटिन स्टिक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी से जुड़ा है। रांची स्थित एनआईए की विशेष अदालत में यह चार्जशीट जयपाल देवगम (प.सिंहभूम) और बुदरू पदम उर्फ रोहित पदम (बीजापुर, छत्तीसगढ़) पर की गई है।

ये दोनों आरोपी भाकपा माओवादी के सक्रिय कैडर हैं। इन पर आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रचने, ठेकेदारों व व्यापारियों से जबरन वसूली करने और संगठन के लिए हथियार संभालने में शामिल होने का आरोप है। ये सशस्त्र कैडरों को आश्रय भी प्रदान कर रहे थे। भारतीय दंड संहिता) व गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोनों पर आरोप लगाए गए हैं।