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NIA की जांच में बड़ा खुलासा, नक्सलियों को सप्लाई होती थीं बीएसएफ की गोलियां

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, बीएसएफ फिरोजपुर, जालंधर और जैसलमेर जैसे कैंप से कारतूस को बचाकर उग्रवादियों को बेची जाती थी।

NIA की जांच में बड़ा खुलासा, नक्सलियों को सप्लाई होती थीं बीएसएफ की गोलियां

एनआईए की जांच में बीएसएफ के फिरोजपुर, जालंधर और जैसलमेर कैंप से कारतूस की तस्करी कर आपराधिक गिरोहों और उग्रवादी समूहों को बेचे जाने का खुलासा हुआ है। जांच में यह बात सामने आई है कि बीएसएफ का पूर्व सिपाही अरुण कुमार सिंह उर्फ फौजी अपने सहयोगी रहे कार्तिक बेहरा के जरिए 100 रुपये में प्रति कारतूस हासिल कर इसे 400 रुपये के हिसाब से उग्रवादियों-अपराधी गैंग को बेचता था।

एनआईए की जांच के अनुसार, पूरे गिरोह का मुख्य सूत्रधार अरुण 1992 में बीएसएफ में भर्ती हुआ था। 2003 में उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। सेवाकाल के दौरान मणिपुर में तैनाती के समय उसका संपर्क 116वीं बटालियन के एमुनेशन एमसीयू कार्तिक बेहरा से हुआ था। कार्तिक ने अपने भाई की नौकरी के लिए फौजी से 2 लाख रुपये कर्ज लिए थे। सेवानिवृत्ति के बाद जब फौजी ने अपने पैसे वापस मांगे तो कार्तिक ने असमर्थता जताई। इसके बाद 2016 में कार्तिक ने फौजी को सरकारी कारतूस सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने और उसे बिहार व झारखंड के अपराधियों-नक्सलियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया।

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इस्तेमाल दिखाकर बचा लिए जाते थे कारतूस

कार्तिक फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान इस्तेमाल नहीं हुई गोलियों को रिकॉर्ड में इस्तेमाल दिखा देता था। इससे बचाए गए हजारों कारतूस को वह छिपाकर रख लेता था, बाद में फौजी को दे देता था। बेहरा ने 2016 में ही 9 एमएम और एके-47 के 945 राउंड कारतूस फौजी को सौंप दिए थे। फौजी कारतूस की खेप लेने सड़क व ट्रेन से बीएसएफ के जैसलमेर, फिरोजपुर, जालंधर व जम्मू जाता था। एनआईए ने इन शहरों के होटलों (फिरोजपुर का होटल अतिथि) के इंट्री रजिस्टरों से फौजी के ठहरने और कार्तिक के साथ उसके नेक्सस की पुष्टि की है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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