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NIA का बड़ा खुलासा! पूर्व विधायक पर छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने किया था हमला; 2 बॉडीगार्ड की हुई थी हत्या

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुशरण नायक पर जानलेवा हमला, उनके दो बॉडीगार्ड की हत्या और हथियार लूटने की घटना को छत्तीसगढ़ के माओवादियों के दस्ते ने अंजाम दिया था। इस दस्ते का नेतृत्व तब के प्लाटून कमांडर अश्विन ने किया था।

NIA का बड़ा खुलासा! पूर्व विधायक पर छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने किया था हमला; 2 बॉडीगार्ड की हुई थी हत्या

मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुशरण नायक पर जानलेवा हमला, उनके दो बॉडीगार्ड की हत्या और हथियार लूटने की घटना को छत्तीसगढ़ के माओवादियों के दस्ते ने अंजाम दिया था। इस दस्ते का नेतृत्व तब के प्लाटून कमांडर अश्विन ने किया था। वहीं, गुरुशरण नायक पर हमले में बीजापुर का माओवादी संदीप उर्फ हिड़मा पोडियम भी शामिल था। पूरी वारदात को माओवादियों के स्पेशल एक्शन टीम ने अंजाम दिया था। चाईबासा जेल में बंद संदीप को प्रोडक्शन वारंट पर रांची लाया गया था।

एनआईए ने इस केस में संदीप को सात से 14 अप्रैल तक रिमांड पर लिया था। इस दौरान केस में कई नए तथ्य उभर कर सामने आए हैं। घटना को अंजाम देने वाले प्लाटून कमांडर अश्विन भी अब पुलिस के समक्ष सरेंडर कर चुका है, जिसकी औपचारिक घोषणा भर बाकी है।

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पूर्व माओवादी बन चुका है गवाह, उसने भी बताया पूरा घटनाक्रम

पूर्व विधायक गुरुशरण नायक पर हमला करने वाले दस्ते में माओवादी कुलदीप गंझू भी शामिल था। रांची के बुढ़मू निवासी कुलदीप गंझू ने 2020 में चाईबासा पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से वह हजारीबाग के ओपन जेल में बंद है। कुलदीप गंझू ने भी हत्याकांड में माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के द्वारा हमले की साजिश रचने की बात बतायी। उसने अश्विनी के दस्ते द्वारा घटना को अंजाम देने की बात भी एनआईए को बतायी है। साथ ही इस संबंध में एनआईए कोर्ट के समक्ष गवाही भी दी है। खुद को घटना में शामिल बताने वाले कुलदीप गंझू ने केस में चार्जशीटेड मिसिर बेसरा, रघु, अश्विन, चंदन, मोछू, सुशांत, सांगेन अंगारिया, कांडे होनहागा, सोनाराम होनहागा की भूमिका बतायी। वहीं, केस में गैर नामजद अभियुक्तों प्रधान कोंडार, सुनिया सुरीन, रांगिया लुगून, शैलेंद्र वाहांडा, पूसा लुगून, श्रीराम तुबिद, मंगल सिंह लुगून, मंगल सिंह दिग्गी, कुजरी केरादू की भूमिका भी बतायी है।

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मारे गए थे दो बॉडीगार्ड, हथियार की हुई थी लूट

चार जनवरी 2022 को पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा इलाके के झिलरूआ में ग्राम विकास समिति के द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में पूर्व विधायक गुरुशरण नायक बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान शाम 5.45 बजे भाकपा माओवादियों ने कार्यक्रम स्थल पर हमला बोल दिया। माओवादियों ने इस दौरान पूर्व विधायक के बॉडीगार्ड ठाकुर हेंब्रम और शंकर नायक की हत्या कर दी, जबकि एक अन्य बॉडीगार्ड रामकुमार टुडू को घायल कर दिया। पुलिसकर्मियों के दो इंसास व एक एके 47 भी लूट ली। घटना के बाद पांच जनवरी 2022 को मिसिर बेसरा समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में 30 जून 2022 को एनआईए रांची ने केस को टेकओवर कर अनुसंधान शुरू किया था।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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