झारखंड मोटरसाइकिल ब्लास्ट केस में बड़ा ऐक्शन, NIA ने 2 को किया गिरफ्तार; 1600 डेटोनेटर्स बरामद
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने विस्फोटकों की तस्करी मामले में कोडरमा में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। एनआईए की दो टीमों द्वारा एक समय ही में अलग-अलग छापेमारी में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने विस्फोटकों की तस्करी मामले में कोडरमा में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। एनआईए की दो टीमों द्वारा एक समय ही में अलग-अलग छापेमारी में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1600 से ज्यादा डेटोनेटर, 16 लाख रुपये नकद, अलग-अलग भूखंड के 22 दस्तावेज समेत कई महत्वपूर्ण कागजात भी जब्त किए हैं।
2024 में दर्ज हुआ था केस
इस मामले में गिरफ्तार लोगों में डोमचांच के नवादा गांव स्थित मैगजीन हाउस का संचालक शंकर यादव और उसका पार्टनर नावाडीह गांव निवासी महेश मेहता हैं। दोनों से एनआईए टीम विस्फोटकों की आपूर्ति और तस्करी नेटवर्क पर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा थाने में आठ अक्तूबर, 2024 को विस्फोटकों का अवैध भंडारण का केस दर्ज कराया गया था।
2 अलग-अलग टीमों ने मारे छापे
एनआईए ने जब मामले की जांच शुरू की तो उसे इनपुट मिला कि कोडरमा के डोमचांच में विस्फोटकों का भंडारण कर उसकी तस्करी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर ही कोलकाता से एनआईए की 12 सदस्यीय टीम डोमचांच के नवलशाही पहुंची और तीन थानों की पुलिस के सहयोग से दो अलग-अलग जगह सुबह करीब पांच बजे एक साथ छापे मारे। पहली टीम ने नवादा स्थित मैगजीन हाउस से संचालक शंकर यादव और उसके पार्टनर महेश मेहता को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी टीम ने शंकर यादव के आवास से 16 लाख कैश और भूखंडों के दस्तावेज समेत कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए। इसके बाद शंकर और महेश को कोडरमा थाना लाकर शाम तक पूछताछ की।
अभी कई खुलासे होने की उम्मीद : एसपी
कोडरमा के एसपी कुमार शिवाशीष ने एनआईए की कार्रवाई के संबंध में बताया कि विशेष इनपुट के आधार पर एनआईए की टीम कोडरमा पहुंची थी। जिले की पुलिस की ओर से जांच एजेंसी का पूरा सहयोग किया गया। मैगजीन संचालक शंकर यादव और उसका पार्टनर महेश कुमार मेहता गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। अभी इस नेटवर्क से जुड़े कई खुलासे होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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