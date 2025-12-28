नवविवाहित जोड़ों को घर पहुंचाया जाएगा खास तोहफा, 'नई पहल किट' में क्या-क्या मिलेगा?

Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Newly married couples will be given a 'New Initiative Kit' - what will it contain?
नवविवाहित जोड़ों को अब स्वास्थ्य विभाग गिफ्ट के रूप में नई पहल किट प्रदान करेगा। जानिए इस किट में क्या-क्या सामान होंगे? इस किट को देने के पीछे सरकार का क्या मकसद है?

Dec 28, 2025 08:27 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, धनबाद
नवविवाहित जोड़ों को अब स्वास्थ्य विभाग गिफ्ट के रूप में नई पहल किट प्रदान करेगा। परिवार नियोजन और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए यह नई पहल की जा रही है। यह किट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत खरीदी जा रही है। इसका वितरण सहिया के माध्यम से किया जाएगा।

सहिया अपने लाभुक क्षेत्र में होने वाली शादियों पर नजर रखेंगी। जहां विवाह होगा, वहां की सहिया नवविवाहित जोड़े के घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से नई पहल किट प्रदान करेंगी। इसके साथ ही वे दंपती को परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा स्वच्छता से जुड़ी आवश्यक जानकारी भी देंगी।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य नवविवाहित जोड़ों को विवाह के शुरुआती दौर से ही परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना है ताकि वे समय पर और समझदारी से अपने परिवार से जुड़े निर्णय ले सकें। स्वच्छता और व्यक्तिगत देखभाल को बढ़ावा देना भी इस योजना का अहम हिस्सा है। अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से नवविवाहित जोड़ों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और जिम्मेदार परिवार नियोजन को लेकर सकारात्मक सोच विकसित होगी और मातृ-शिशु स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा।

नई पहल किट में परिवार नियोजन से संबंधित कई आवश्यक सामग्री शामिल की गई है। इसमें प्रेग्नेंसी टेस्ट किट भी दी जाएगी। इसके अलावा स्वच्छता और सौंदर्य से जुड़ी वस्तुएं जैसे तौलिया, कंघी, शीशा, बिंदी, नेल कटर, वाटर बोतल और रूमाल आदि होगा। किट में एक बधाई पत्र भी रहेगा। इसके अलावा परिवार नियोजन के फायदों से संबंधित पंपलेट या जानकारी कार्ड तथा स्थानीय सहिया व एएनएम के मोबाइल नंबर भी दिए जाएंगे।

