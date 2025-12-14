3 लाख में बेच दिया मासूम बच्चा, पुलिस ने कर लिया रेस्क्यू; 2 हिरासत में

संक्षेप: झारखंड के पलामू जिले में पुलिस ने शनिवार को पांच दिन के एक नवजात लड़के को बचाया है, जिसे कथित तौर पर एक दंपति को तीन लाख रुपये में बेच दिया गया था।

झारखंड के पलामू जिले में पुलिस ने शनिवार को पांच दिन के एक नवजात लड़के को बचाया, जिसे कथित तौर पर एक दंपति को तीन लाख रुपये में बेच दिया गया था। पुलिस ने बताया कि दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह घटना दांडा क्षेत्र में घटी और ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचित किए जाने के बाद इसका पता चला। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि बच्चे को बचा लिया गया है और उसे बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सौंप दिया गया है। कुमार ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है। इसमें शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।