3 लाख में बेच दिया मासूम बच्चा, पुलिस ने कर लिया रेस्क्यू; 2 हिरासत में

Hindi Newsझारखंड न्यूज़newborn child sold in 3 lakh in palamu police rescued 2 detained
झारखंड के पलामू जिले में पुलिस ने शनिवार को पांच दिन के एक नवजात लड़के को बचाया है, जिसे कथित तौर पर एक दंपति को तीन लाख रुपये में बेच दिया गया था।

Dec 14, 2025 11:42 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
झारखंड के पलामू जिले में पुलिस ने शनिवार को पांच दिन के एक नवजात लड़के को बचाया, जिसे कथित तौर पर एक दंपति को तीन लाख रुपये में बेच दिया गया था। पुलिस ने बताया कि दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह घटना दांडा क्षेत्र में घटी और ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचित किए जाने के बाद इसका पता चला। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि बच्चे को बचा लिया गया है और उसे बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सौंप दिया गया है। कुमार ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है। इसमें शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

उपमंडल पुलिस अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि बच्चे को शनिवार शाम रेडमा इलाके में एक दंपति के पास से बचाया गया। एसडीपीओ ने बताया कि बच्चे की मां की स्वास्थ्य स्थिति खराब है और वह बोलने में असमर्थ है। अधिकारी ने कहा कि हो सकता है कि उसे इस घटना की जानकारी भी न हो। उन्होंने बताया कि दांडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है।

