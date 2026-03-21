नए साल का जश्न! राजधानी रांची में निकला सरहुल का जुलूस, देखिए तस्वीरें
झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज आदिवासी समाज का प्रमुख प्रकृति पर्व सरहुल पारंपरिक धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी की सड़कों पर सरना धर्मावलंबियों ने भव्य शोभायात्रा निकाली, जिसमें ढोल-नगाड़ों की थाप पर लोग नाचते-गाते नजर आए।
झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज आदिवासी समाज का प्रमुख प्रकृति पर्व सरहुल पारंपरिक धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी की सड़कों पर सरना धर्मावलंबियों ने भव्य शोभायात्रा निकाली, जिसमें ढोल-नगाड़ों की थाप पर लोग नाचते-गाते नजर आए।
जुलूस में दिखा परंपरा का रंग
यह शोभायात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए सिरमटोली स्थित मुख्य सरना स्थल की ओर बढ़ रही है। जुलूस में शामिल लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए हैं और सामूहिक गीत-नृत्य के जरिए अपनी संस्कृति की झलक पेश कर रहे हैं। रास्ते में जगह-जगह लगाए गए स्टॉल पर लोगों के लिए शर्बत, चना और बुंदिया का वितरण भी किया जा रहा है, जो इस उत्सव को और खास बना रहा है।
क्या है सरहुल त्योहार?
सरहुल आदिवासी समाज का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे खासतौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मनाया जाता है। यह पर्व प्रकृति, धरती माता और जंगलों के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। इस दिन साल वृक्ष के फूलों की पूजा की जाती है, जो नए जीवन और समृद्धि का संकेत माने जाते हैं।
नए साल से क्या है संबंध?
सरहुल को आदिवासी समाज में नए साल की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। जब पेड़ों पर नए फूल आते हैं। खेतों में हरियाली लौटती है। मौसम बदलता है। ऐसे समय में माना जाता है कि प्रकृति एक नए चक्र की शुरुआत कर रही है- यही उनका “नया साल” है।
अन्य धर्मों में कब मनाए जाते हैं नव वर्ष
दुनिया के अलग-अलग धर्मों और समुदायों में नए साल को मनाने का समय अलग-अलग होता है। हिंदू धर्म में नया साल विक्रम संवत के रूप में मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च-अप्रैल (चैत्र मास) में आता है। मुस्लिम समुदाय इस्लामिक न्यू इयर को मुहर्रम महीने की शुरुआत के साथ मनाता है। सिख धर्म में वैशाखी 13 या 14 अप्रैल को नए साल और फसल उत्सव के रूप में मनाई जाती है। वहीं ईसाई समुदाय को 1 जनवरी को नए साल के रूप में सेलिब्रेट करता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें