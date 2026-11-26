झारखंड में नए SOP से SIR करवाने का प्रस्ताव पास, अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा
झारखंड विधानसभा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की मौजूदा प्रक्रिया पर रोक लगाने और सभी राजनीतिक दलों से व्यापक विमर्श के बाद नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर नए सिरे से पुनरीक्षण कराने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया।
झारखंड विधानसभा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की मौजूदा प्रक्रिया पर रोक लगाने और सभी राजनीतिक दलों से व्यापक विमर्श के बाद नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर नए सिरे से पुनरीक्षण कराने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया। बुधवार को विशेष सत्र के पहले दिन संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार का राजकीय संकल्प सदन में रखा। चर्चा के बाद सदन ने राज्य सरकार के 23 नवंबर 2026 के संकल्प संख्या 1271 का अनुसमर्थन किया। साथ ही इसे केंद्र सरकार और सक्षम प्राधिकार को भेजने पर सहमति दी।
हेमंत सरकार का मानना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे कोई भी योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न हो। संकल्प में संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया पर रोक लगाकर पहले इसके स्वरूप और तौर-तरीकों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सभी राज्यों और छोटे-बड़े राजनीतिक दलों से समावेशी चर्चा के बाद पारदर्शी नियम और सरल, सर्वमान्य एसओपी तैयार की जाए। इसके बाद ही नए सिरे से पुनरीक्षण कराया जाए। संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह कार्य मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के पद पर रहते मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग उठाई।
संकल्प में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी कठिनाइयों का जिक्र
संकल्प में कहा गया है कि झारखंड की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे राज्यों से अलग हैं। राज्य के आदिवासी और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के अनेक परिवारों के पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में कम साक्षरता, प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आवाजाही भी बड़ी चुनौती है। बुजुर्गों से पुराने दस्तावेज मांगे जाने, विवाह के बाद महिलाओं के नाम और पते में बदलाव, विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं के दस्तावेजों में अंतर जैसी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। सरकार ने राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और खतियान जैसे दस्तावेजों को मान्य सूची में शामिल नहीं किए जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर भी सवाल उठाए हैं। संकल्प के मुताबिक ऑनलाइन प्रक्रिया, ओटीपी और स्मार्टफोन की अनिवार्यता तथा स्थानीय भाषाओं की समस्या के कारण भी कई लोग अपना पक्ष रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। सरकार ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए वहां 90 लाख से अधिक नाम हटाए जाने और 38 लाख से अधिक अपीलें ट्रिब्यूनल में पहुंचने का उल्लेख किया है।
राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा पर साधा निशाना
संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पहले भी कई बार हुआ है। केंद्र में 2014 से भाजपा की सरकार है, ऐसे में सवाल उठता है कि एसआईआर की प्रक्रिया अब इस तरीके से क्यों लागू की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इसे चुनाव जीतने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। किशोर ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर किसी पात्र मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए।
दस्तावेज जुटाने में लोगों को हो रही परेशानी
राधाकृष्ण किशोर ने सदन में कहा कि झारखंड में 15 अगस्त 2026 से दिसंबर तक चलने वाली प्रक्रिया के दौरान लोगों को दस्तावेज जुटाने और अपनी पात्रता साबित करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की सामाजिक संरचना और ग्रामीण परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना एक जैसी प्रक्रिया लागू करना उचित नहीं है। उन्होंने सदन से अपील की कि सभी दलों के विचारों को शामिल कर ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग का समर्थन किया जाए, जिससे मतदाता सूची में पारदर्शिता भी रहे और किसी भी नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार भी प्रभावित न हो।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर