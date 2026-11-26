झारखंड विधानसभा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की मौजूदा प्रक्रिया पर रोक लगाने और सभी राजनीतिक दलों से व्यापक विमर्श के बाद नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर नए सिरे से पुनरीक्षण कराने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया।

झारखंड विधानसभा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की मौजूदा प्रक्रिया पर रोक लगाने और सभी राजनीतिक दलों से व्यापक विमर्श के बाद नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर नए सिरे से पुनरीक्षण कराने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया। बुधवार को विशेष सत्र के पहले दिन संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार का राजकीय संकल्प सदन में रखा। चर्चा के बाद सदन ने राज्य सरकार के 23 नवंबर 2026 के संकल्प संख्या 1271 का अनुसमर्थन किया। साथ ही इसे केंद्र सरकार और सक्षम प्राधिकार को भेजने पर सहमति दी।

हेमंत सरकार का मानना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे कोई भी योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न हो। संकल्प में संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया पर रोक लगाकर पहले इसके स्वरूप और तौर-तरीकों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सभी राज्यों और छोटे-बड़े राजनीतिक दलों से समावेशी चर्चा के बाद पारदर्शी नियम और सरल, सर्वमान्य एसओपी तैयार की जाए। इसके बाद ही नए सिरे से पुनरीक्षण कराया जाए। संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह कार्य मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के पद पर रहते मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग उठाई।

संकल्प में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी कठिनाइयों का जिक्र संकल्प में कहा गया है कि झारखंड की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे राज्यों से अलग हैं। राज्य के आदिवासी और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के अनेक परिवारों के पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में कम साक्षरता, प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आवाजाही भी बड़ी चुनौती है। बुजुर्गों से पुराने दस्तावेज मांगे जाने, विवाह के बाद महिलाओं के नाम और पते में बदलाव, विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं के दस्तावेजों में अंतर जैसी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। सरकार ने राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और खतियान जैसे दस्तावेजों को मान्य सूची में शामिल नहीं किए जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर भी सवाल उठाए हैं। संकल्प के मुताबिक ऑनलाइन प्रक्रिया, ओटीपी और स्मार्टफोन की अनिवार्यता तथा स्थानीय भाषाओं की समस्या के कारण भी कई लोग अपना पक्ष रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। सरकार ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए वहां 90 लाख से अधिक नाम हटाए जाने और 38 लाख से अधिक अपीलें ट्रिब्यूनल में पहुंचने का उल्लेख किया है।

राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा पर साधा निशाना संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पहले भी कई बार हुआ है। केंद्र में 2014 से भाजपा की सरकार है, ऐसे में सवाल उठता है कि एसआईआर की प्रक्रिया अब इस तरीके से क्यों लागू की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इसे चुनाव जीतने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। किशोर ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर किसी पात्र मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए।