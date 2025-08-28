JSSC-CGL मामले में जांच के लिए नई SIT गठित, इस अफसर को मिली जिम्मेदारी

झारखंड SSC-CGL परीक्षा में सीआईडी के द्वारा अनुसंधानरत केस की जांच अब उच्च अधिकारियों की एसआईटी करेगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर केस के अनुसंधान के लिए आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई है।

झारखंड एसएससी सीजीएल परीक्षा में सीआईडी के द्वारा अनुसंधानरत केस की जांच अब उच्च अधिकारियों की एसआईटी करेगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर केस के अनुसंधान के लिए आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी का नेतृत्व झारखंड जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे करेंगे। एसआईटी में सीआईडी के डीआईजी चंदन कुमार झा और एससीआरबी के डीआईजी वाईएस रमेश को भी शामिल किया गया है।

डीजीपी के आदेश पर केस के अनुसंधान का प्रभार अब विशेष शाखा के एसपी हरदीप पी जनार्दनन को दिया गया है। केस में पूर्व में अनुसंधान का प्रभार डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपा गया था। सीआईडी ने अपने अनुसंधान में अबतक 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।