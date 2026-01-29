झारखंड निकाय चुनाव में एक कागज ने रोका कई OBC प्रत्याशियों का रास्ता, लग गई बड़ी शर्त

संक्षेप: नगर निकाय चुनाव में रांची नगर निगम के 13 वार्ड अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन वार्डों से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में महीनों से जुटे दर्जनों संभावित प्रत्याशियों की आस जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की वजह से टूट गई है।

नगर निकाय चुनाव में रांची नगर निगम के 13 वार्ड अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। इन वार्डों से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में महीनों से जुटे दर्जनों संभावित प्रत्याशियों की आस जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की वजह से टूट गई है। अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है, जिसके जरिए वे संबंधित जाति का प्रमाण पत्र हासिल कर सकें। ऐसे दावेदारों के सामने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे जरूरी वर्ष 1978 से पहले की जमीन के कागजात की अनिवार्यता रोड़ा बना।

वहीं वार्ड समिति नहीं होने एवं स्थानीय जांच के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर आवेदन करने की जानकारी नहीं होने की वजह से भी दर्जनों संभावित उम्मीदवार अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आदेश के अनुसार, गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए बनने वाले जाति प्रमाणपत्र में 1978 या उससे पहले की जमीन का डीड होना अनिवार्य है। ऐसे में 1978 के बाद राजधानी रांची में आकर बसे लोगों के लिए के लिए चुनाव लड़ना अब असंभव है।

रांची नगर निगम में 13 वार्ड अत्यंत पिछड़ा व पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नौ और पिछड़ा वर्ग दो के लिए चार सीट आरक्षित हैं। निगम के 53 वार्ड में से वार्ड 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 38 और 49 अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक के लिए आरक्षित है। वहीं, वार्ड संख्या 20, 26, 27 और 28 को पिछड़ा वर्ग दो के लिए आरक्षित किया गया है। इन वार्डों से दावेदारों की संख्या सौ से अधिक रहने वाली है। ऐसे में जिनके पास जाति प्रमाणपत्र बना हुआ है, वह तो चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन, जो पहली बार जाति प्रमाणपत्र बनाकर चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनके लिए यह संभव नहीं हो पाएगा। रांची में बिहार व अन्य दूसरे प्रांत से आकर बसे लोगों की संख्या अधिक है। नए सिरे से ओबीसी जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिए उनके पास 1978 या उससे पहले की जमीन का मालिकाना हक होना जरूरी है। इन उम्मीदवारों का रास्ता इस नियम ने रोक दिया है।