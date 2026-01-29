Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़new problem for obc to be candidates in municple election
झारखंड निकाय चुनाव में एक कागज ने रोका कई OBC प्रत्याशियों का रास्ता, लग गई बड़ी शर्त

नगर निकाय चुनाव में रांची नगर निगम के 13 वार्ड अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन वार्डों से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में महीनों से जुटे दर्जनों संभावित प्रत्याशियों की आस जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की वजह से टूट गई है।

Jan 29, 2026 07:23 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
नगर निकाय चुनाव में रांची नगर निगम के 13 वार्ड अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। इन वार्डों से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में महीनों से जुटे दर्जनों संभावित प्रत्याशियों की आस जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की वजह से टूट गई है। अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है, जिसके जरिए वे संबंधित जाति का प्रमाण पत्र हासिल कर सकें। ऐसे दावेदारों के सामने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे जरूरी वर्ष 1978 से पहले की जमीन के कागजात की अनिवार्यता रोड़ा बना।

वहीं वार्ड समिति नहीं होने एवं स्थानीय जांच के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर आवेदन करने की जानकारी नहीं होने की वजह से भी दर्जनों संभावित उम्मीदवार अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आदेश के अनुसार, गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए बनने वाले जाति प्रमाणपत्र में 1978 या उससे पहले की जमीन का डीड होना अनिवार्य है। ऐसे में 1978 के बाद राजधानी रांची में आकर बसे लोगों के लिए के लिए चुनाव लड़ना अब असंभव है।

रांची नगर निगम में 13 वार्ड अत्यंत पिछड़ा व पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नौ और पिछड़ा वर्ग दो के लिए चार सीट आरक्षित हैं। निगम के 53 वार्ड में से वार्ड 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 38 और 49 अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक के लिए आरक्षित है। वहीं, वार्ड संख्या 20, 26, 27 और 28 को पिछड़ा वर्ग दो के लिए आरक्षित किया गया है। इन वार्डों से दावेदारों की संख्या सौ से अधिक रहने वाली है। ऐसे में जिनके पास जाति प्रमाणपत्र बना हुआ है, वह तो चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन, जो पहली बार जाति प्रमाणपत्र बनाकर चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनके लिए यह संभव नहीं हो पाएगा। रांची में बिहार व अन्य दूसरे प्रांत से आकर बसे लोगों की संख्या अधिक है। नए सिरे से ओबीसी जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिए उनके पास 1978 या उससे पहले की जमीन का मालिकाना हक होना जरूरी है। इन उम्मीदवारों का रास्ता इस नियम ने रोक दिया है।

पहले से बने जाति प्रमाणपत्र को लेकर असमंजस

रांची में वर्ष 2013 से ऑनलाइन जाति प्रमाणपत्र बन रहा है। वर्ष 2019 में सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी। इसमें जमीन का मालिकाना हम संबंधी नियम अनिवार्य किया गया है। पूर्व में वर्ष 2008 में हुए निगम चुनाव के समय कई पार्षद प्रत्याशी और उनके खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने मैनुअली जाति प्रमाणपत्र बनवाया था। अब उनमें से कई उसी प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रांची में ओबीसी के लिए आरक्षित वार्ड में कई संभावित उम्मीदवार ऐसे हैं, जो वहां 30 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं है। पुराना बना जाति प्रमाणपत्र इस बार के निकाय चुनाव में चलेगा कि नहीं, इसका जवाब देने में अधिकारी बच रहे हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
