झारखंड को बड़ी सौगात! इस जिले में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज; कितनी होंगी MBBS सीटें
झारखंड में एक और नए मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ हो गया है। एमएनसी ने नए मेडिकल कॉलेज के लिए अनुमति दे दी है। दुमका के इस नए मेडिकल कॉलेज में कुल एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने झारखंड में 11वें (एम्स देवघर समेत) मेडिकल कॉलेज की अनुमति दे दी है। एनएमसी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जारी एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स में दुमका जिले के रानिश्वर में सिदो-कान्हू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 100 एमबीबीएस सीटों के साथ नए निजी मेडिकल कॉलेज के रूप में अनुमति दी गई है। सीट मैट्रिक्स में इस संस्थान को न्यू स्टैब्लिशमेंट श्रेणी में शामिल किया गया है। इस तरह अब झारखंड में एमबीबीएस की सीटों की संख्या भी बढ़ गई है। 1130 एमबीबीएस सीटों से प्रदेश में अब इसकी संख्या बढ़कर 1500 हो गई है।
क्या बोले डायरेक्टर
मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर मुरली नायर ने बताया कि रानिश्वर में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। क्षेत्र के मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 650 बेड का अस्पताल बीते चार साल से संचालित है। अस्पताल में मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर, सीटी स्कैन, डायलिसिस आदि अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।
पूरे राज्य में बढ़ीं 370 MBBS सीटें
एनएमसी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी क्षेत्र में एक नए मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों समेत एमबीबीएस की कुल 370 सीटों का इजाफा भी किया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित रिम्स, रांची में जहां 70 सीटों का इजाफा करते हुए एमबीबीएस की सीटें 180 से बढ़ाकर 250 कर दी गयी है, वहीं निजी क्षेत्र के तीन मेडिकल कॉलेजों में 200 सीटें बढ़ाई हैं। इसमें मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में 200 सीटों को बढ़ाकर 250, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 100 सीटों को बढ़ाकर 150, बीते साल से संचालित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गयी हैं।
झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में अब सीटों का गणित समझिए
● झारखंड में अब छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 800 सीटें
● चार निजी मेडिकल कॉलेजों में 700 सीटें उपलब्ध होंगी
● झारखंड में अब 1,500 एमबीबीएस सीटें हो जाएंगी, इनमें निजी क्षेत्र में 300 नई सीटें भी
● अब राज्य के सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें 1130 से 1500 पहुंचीं
● छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 730 से बढ़कर 800 सीटें हो गयी
● चार निजी मेडिकल कॉलेजों में 400 से बढ़कर 700 सीटें हो गयी हैं।
● यानी राज्य के 10 मेडिकल कॉलेजों (एम्स देवघर को छोड़) में एमबीबीएस सीटें 1130 से 1500 हुईं
● एनएमसी से अनुमति मिलने के साथ शैक्षणिक सत्र 2026-27 में राज्य में 1500 एमबीबीएस सीटों पर होगा दाखिला
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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