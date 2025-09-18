कोडरमा के नाले में मिला नवजात का शव, मचा हड़कंप

झारखंड के कोडरमा जिले के सतगावां में गुरुवार की सुबह हड़कंप मच गया। यहां के सीहास गांव के पास एक नवजात का शव देखा गया। सूचना मिलते ही वहां गांव वालों की भीड़ जुट गई। नवजात का शव नाले के पास फेंका गया था। सूचना के बाद गांव की जुटी महिलाओं ने बताया कि नवजात का जन्म 24 घंटे के अंदर हुआ था. मगर किसी अभागन मां ने उसे यहां लाकर फेंक दिया।