new born dead body found in kodarma jharkhand कोडरमा के नाले में मिला नवजात का शव, मचा हड़कंप, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़new born dead body found in kodarma jharkhand

कोडरमा के नाले में मिला नवजात का शव, मचा हड़कंप

झारखंड के कोडरमा जिले के सतगावां में गुरुवार की सुबह हड़कंप मच गया। यहां के सीहास गांव के पास एक नवजात का शव देखा गया। सूचना मिलते ही वहां गांव वालों की भीड़ जुट गई।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कोडरमाThu, 18 Sep 2025 10:20 AM
share Share
Follow Us on
कोडरमा के नाले में मिला नवजात का शव, मचा हड़कंप

झारखंड के कोडरमा जिले के सतगावां में गुरुवार की सुबह हड़कंप मच गया। यहां के सीहास गांव के पास एक नवजात का शव देखा गया। सूचना मिलते ही वहां गांव वालों की भीड़ जुट गई। नवजात का शव नाले के पास फेंका गया था। सूचना के बाद गांव की जुटी महिलाओं ने बताया कि नवजात का जन्म 24 घंटे के अंदर हुआ था. मगर किसी अभागन मां ने उसे यहां लाकर फेंक दिया।

इधर गांव के मुखिया के माध्यम से नवजात का शव होने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह पर लाश मिली है। वह बिहार के नवादा जिले की सीमा से करीब है और यहां पर कई नर्सिंग होम संचालित हैं। इधर गांववालों की शिकायत और सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।