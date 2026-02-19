झारखंड में रिश्तों का कत्ल! भांजे ने पेट्रोल डालकर घर में लगा दी आग; मां-बेटे की जलकर मौत
झारखंड के चाईबास में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक गांव में डानय-बिसाही के शक में भांज ने ही अपने मामा के घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना में 1 साल के मासूम समेत मां की भी मौत हो गई।
झारखंड के चाईबासा में खौफनाक घटना सामने आई है। कुमारडूंगी में डायन बिसाही के शक में एक परिवार के तीन लोगों को पेट्रोल डाल जिंदा जला दिया गया। इसमें एक महिला और उसके एक साल के बच्चे की मौत हो गई। जबकि झुलसे पति ने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना को किसी और ने नहीं बल्कि पीड़ित का रिश्तेदार ने ही अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
घर में जिंदा जल गए मां-बेटे
घटना मंगलवार रात दस बजे कलाईया गांव की है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल गांव के ही चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि कलाईया गांव निवासी जेना बिरूवा का भाई पुसतम बिरूवा कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। मंगलवार रात अचानक उसकी मौत हो गयी। पुसतम की मौत के बाद जेना बिरूवा को गांव के दो ओझा ने बताया कि कोल्हान सिंकू की पत्नी के डायन बिसाही करने से उसके भाई की मौत हुई है। इससे आक्रोशित जेना बिरूवा परिवारवालों के साथ कोल्हान सिंकू के घर पहुंच गया। डायन होने का आरोप लगाते हुए कोल्हान सिंकू, उसकी पत्नी ज्योति सिंकू और पुत्र आदित्य सिंकू (1 साल) पर पेट्रोल डाल आग लगा दी। इस घटना में ज्योति सिंकू और बच्चा आदित्य सिंकू की मौत हो गयी। जबकि कोल्हान सिंकू झुलस गया। उसने वहां से भागकर जान बचायी। कोल्हान को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
15 लोग इकट्ठा होकर पहुंचे और लगा दी आग
सदर अस्पताल में भर्ती कोल्हान सिंकू ने बताया कि वह पत्नी ज्योति सिंकू और दो बच्चों के साथ घर में सो रहा था। तभी रिश्ते के भांजे जेना बिरुवा और जेजे बिरुवा ने बाहर से आवाज लगाई। बाहर निकला तो आंगन में पांच महिलाएं और आठ-दस पुरुष थे। सभी डायन का आरोप लगाने लगे और पेट्रोल भरा गैलन उड़ेलकर आग लगा दी। कोल्हान तो भाग निकला, पर पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। एसडीपीओ रफाएल मुर्मू ने बताया कि आरोपी चेचे बिरुवा, जेना बिरुवा, सोना बिरुवा और डेलका सिंकू गिरफ्तार किया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर