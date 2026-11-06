भारत में नेपाल-बांग्लादेश वाले बयान पर मंत्री इरफान अंसारी ने दी सफाई, PM मोदी से एक अपील
भारत में बांग्लादेश और नेपाल वाले बयान पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से एक अपील की है।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो बस ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाए। अगर ऐसा हो जाता है, तो देश शांत हो जाएगा। बस, मैंने यही कहा था। लेकिन मेरी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। हम सिर्फ ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान इरफान अंसारी ने पीएम मोदी से भी एक अपील की है।
अपने इस बयान पर मंत्री इरफान अंसारी ने सफाई देते हुए कहा कि कि बांग्लादेश में क्या हुआ? वहां लोगों ने सरकार चुनी, लेकिन उस सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। नेपाल में क्या हुआ? वहां युवाओं ने सरकार चुनी, लेकिन उस सरकार ने युवाओं की अनदेखी की। इरफान ने कहा, उनका मानना है कि भारत में भी आपातकाल (इमरजेंसी) लगाया जा सकता है, क्योंकि जब लोगों के अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो उनके पास और क्या विकल्प बचता है? वे सड़कों पर उतरेंगे। आखिर वे कहां जाएंगे? हालांकि, मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी जनता को शांत रखेंगे।
पीएम मोदी से भी एक अपील
इरफान अंसारी ने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील है कि उनकी केवल एक मांग है कि ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाए। अगर ऐसा हो जाता है, तो देश शांत हो जाएगा। बस, मैंने यही कहा था। लेकिन मेरी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। हम सिर्फ ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं।
इरफान के किस बयान पर हुआ था विवाद
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा था कि अगर समय रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचेत नहीं हुए तो देश में बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर स्थिति पैदा हो सकती है। देश तबाही के कगार पर है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में उनकी छात्रों से मुलाकात हुई है। छात्र-छात्राओं के अनुसार दिल्ली में करीब 40 लाख युवा सड़कों पर हैं और वे राहुल गांधी के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।
'राहुल गांधी ने रोक रखा है'
मंत्री ने दावा किया था कि युवा केवल एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने फिलहाल उन्हें रोक रखा है। 40 लाख युवा हैं तो केंद्र सरकार कितनी सेना बुलाएगी। इन्हें कैसे रोक लिया जाएगा। डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि किसान, दलित, आदिवासी, मुसलमान परेशान हैं। उनकी बातें केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आखिर ये अपनी समस्या लेकर कहां जाएं, किसके पास अपनी बातें रखें। इन्हें परेशान किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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